Türkiye Gazetesi
Konyaspor ile Kasımpaşa puanları paylaştı
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında düşme hattında yer alan Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, konuk olduğu Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında alt sıralarda kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında Konyaspor, Kasımpaşa'yı ağırladı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi takımın golünü 17. dakikada Jackson Muleka attı. Kasımpaşa'nın beraberlik golü ise 31. dakikada Adrian Benedyczak'tan geldi.
Bu sonuçla Kasımpaşa, 21 puanla 16. sırada kaldı. Konyaspor ise 24 puanla 13. sırada yer aldı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Beşiktaş-Galatasaray derbisi yurtdışında manşet: 'Utanç verici'
Bizi Takip Edin
YORUMLAR