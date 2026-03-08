Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 yendiği İstanbul derbisi, dünya spor basınında geniş yankı uyandırdı. Leroy Sane'nin asist yapmasının ardından iki sert müdahaleyle kırmızı kart görmesi, uluslararası medyanın gündeminde birinci sırada yer aldı. Alman basını "Daha önce oyundan atılmalıydı" manşetleriyle Sane'yi eleştirirken, Bild ve Sport tartışmalı pozisyonları detaylıca işledi. Nijeryalı basın ise Osimhen'in galibiyet golünü öne çıkardı.

İstanbul derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0 yenerek siyah-beyazlıların 17 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Maçın tartışmalı ismi Leroy Sane oldu. Alman milli futbolcu, galibiyeti getiren golde asist yaparken, iki ayrı sert müdahaleyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Victor Osimhen'in golüyle avantajı yakalayan Galatasaray'da Sane, ilk yarıda Kristjan Asllani'nin ayak bileğine yaptığı sert müdahaleyle sadece sarı kart görürken, 60. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın aşil tendonuna çarpması sonucu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Dev derbi, Türkiye'de olduğu kadar yurtdışında da ilgi gördü. Karşılaşmanın ardından dünya spor basını, çekişmeli maçı manşetlerine taşıdı.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi yurtdışında manşet: Utanç verici

"TALİHSİZ ŞEKİLDE ÇARPTI VE KIRMIZI GÖRDÜ"

Sport: Leroy Sane, Galatasaray'ın derbi zaferinde asist yaptı ve ardından kırmızı kart gördü

"İstanbul derbisinde milli oyuncu Leroy Sané, tüm dikkatleri üzerine çekti. 60. dakikada Sane, top sürerken rakibi Rıdvan Yılmaz'ın aşil tendonuna talihsiz bir şekilde çarptı ve kırmızı kart gördü. Maçın ilk yarısında, 30 yaşındaki oyuncu çok geç bir müdahalede bulunarak Beşiktaşlı bir oyuncunun ayak bileğine vurdu. Ancak rakiplerinin büyük tepkisine neden olan bu durum, oyuncunun sadece sarı kart görmesine yol açtı."

Beşiktaş-Galatasaray derbisi yurtdışında manşet: Utanç verici

"HAKEMİN BAŞKA BİR ÇARESİ YOKTU"

Merkur: Eski Bayern yıldızı Leroy Sane, derbi zaferinde büyük yankı uyandırdı

"Kristjan Asllani ile girdiği mücadelede Sane geç kaldı ve Beşiktaşlı oyuncunun ayak bileğine kramponlarıyla vurdu. Ev sahibi taraftarlar kırmızı kart istedi, ancak Alman milli oyuncu sadece sarı kart gördü. Rıdvan Yılmaz'ı çalımlamaya çalışırken, ne yazık ki aşil tendonuna çarptı. Hakem Ozan Ergün'ün ona doğrudan kırmızı kart göstermekten başka seçeneği yoktu. Zaten sahada olmaması gereken bir anda mı?"

Beşiktaş-Galatasaray derbisi yurtdışında manşet: Utanç verici

"BEŞİKTAŞ, SANE OLAYI YÜZÜNDEN ÇOK ÖFKELİ"

Bild: Beşiktaş, Sane olayı nedeniyle çok öfkeli

"Sane, maçın başlarında da dikkatleri üzerine çekti. 28. dakikada eski Bayern yıldızı, rakibi Kristjan Asllani'nin ayak bileğine kramponlarıyla sert bir müdahalede bulundu. Sane bu olaydan sadece sarı kartla kurtuldu. Beşiktaş, X hesabından yaptığı öfkeli bir paylaşımla duruma tepki gösterdi. Sane'nin faulünü gösteren bir videonun yanında, hesap yöneticisi şu soruyu sordu: "Daha ne olması gerekiyor???" İstenen kırmızı kart nihayet 62. dakikada geldi."

Beşiktaş-Galatasaray derbisi yurtdışında manşet: Utanç verici

"DAHA ÖNCE OYUNDAN ATILMALIYDI"

Spox: Daha önce oyundan atılmalıydı!

"Galibiyet golünün asistini yapmış olsa da, İstanbul derbisi Leroy Sane için utanç verici bir şekilde sona erdi. Galatasaraylı Sane için oldukça olaylı geçen derbi, kişisel olarak kendisi için kötü bir sonla sonuçlandı. İstanbul'daki ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı oynanan maçta kırmızı kart gördü."

Beşiktaş-Galatasaray derbisi yurtdışında manşet: Utanç verici

"OH, İLK YENİLGİSİNİ ALDI"

Daum: Beşiktaş'ın 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi... Osimhen'den büyük bir darbe

"Hyeon-gyu Oh, takıma transferinden bu yana ilk yenilgisini aldı. Oh maça ilk 11'de başladı ve tüm maçı oynadı ancak gol atamadı."



The Chosun: "Oh Hyeon-gyu'nun Beşiktaş'ı 17 maçlık yenilmezlik serisine son verdi"

"Forvet oyuncusu İstanbul derbisinde sessiz kaldı, Galatasaray 1-0'lık galibiyeti elde etti. 25 yaşındaki Oh Hyeon-gyu, Beşiktaş'a katıldığından beri ilk yenilgisini tattı."

Beşiktaş-Galatasaray derbisi yurtdışında manşet: Utanç verici

"OSIMHEN, GOLLE KAHRAMAN OLDU"

All Nigeria Soccer: Osimhen, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup etmesini sağladı

"Victor Osimhen, Cumartesi günü oynanan Türkiye Süper Lig maçında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 yenmesinde ilk yarıda attığı golle kahraman oldu ve kariyerindeki en uzun gol katkısı serisine ulaştı. Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı son sekiz lig maçının her birinde gole katkıda bulunmuş oldu ve bu süreçte sekiz gol ve dört asist kaydetti."

Haberle İlgili Daha Fazlası