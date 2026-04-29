Ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe karşısında elde ettiği 3-0'lık galibiyetle 26'ncı şampiyonluk için büyük avantaj yakalayan Galatasaray, yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı. İç transferde de çalışmalar sürerken, kontratı 30 Haziran'da bitecek Mario Lemina konusunda 2 Mayıs'ta "yeni sözleşme" devreye girebilir.

GÖKHAN KARATAŞ - Art arda 4'üncü şampiyonluğa koşan Galatasaray, Şubat 2025'te Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'tan 2,5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Mario Lemina ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Gabonlu futbolcunun +1 yıllık opsiyonu, "maçların yüzde 60'ında ilk 11'de oynaması" şartını içeriyordu.

Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde 82 dakika sahada kaldı.

MAAŞI 2,5 MİLYON EURO

32 yaşındaki orta saha, kalan 3 haftada ilk 11'de tek müsabakaya çıkması halinde, sözleşmesi otomatik olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzayacak. Opsiyonun devreye girmesi durumunda Lemina, yeni sezonda da 2 milyon 500 bin euro garanti ücret alacak. İlk maçında Samsunspor'a konuk olacak sarı-kırmızılılarda, 2 Mayıs Cumartesi akşamı "yeni kontrat" haberi gelebilir.

50 MAÇIN 39'UNDA SAHADAYDI

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Trendyol Süper Lig 31, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 ve TFF Süper Kupa'da 2 olmak üzere şu ana kadar 50 resmi maç yaptı. Teknik direktör Okan Buruk, bu karşılaşmaların 39'unda Lemina'ya forma şansı verdi.

Gabonlu futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

31 MAÇA İLK 11 ÇIKTI, 4 GOLE KATKI YAPTI

Ligde 18, Devler Ligi'nde 9, kupada 3 ve TFF Süper Kupa'da 1 olmak üzere toplam 31 karşılaşmada 11'de görev yapan (opsiyon için 53 maçın 32'sinde 11'de forma giymesi gerekiyor) deneyimli oyuncu, sahada kaldığı 2544 dakikada 2 gol attı ve takım arkadaşlarına 2 asist yaptı.

