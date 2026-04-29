Galatasaray’ın hocası Okan Buruk 4 yılda 18 teknik adamı mat etti. Üst üste 4. şampiyonluk için gün sayan sarı kırmızılı takımın teknik patronu, Beşiktaş’ta 9, Trabzon’da 5 ve F.Bahçe’de 4 teknik adama karşı koydu ve tarihî başarılara imza attı.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Süper Lig’in son yıllarına Aslan’da “istikrar” rakiplerde ise “değişim” damga vuruyor. Üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğa ilerleyen sarı kırmızılılarda yönetim, teknik ekip ve kadro istikrarı başarıları da beraberinde getirdi. Dört yıl öncesine gittiğimizde ligi 13. bitiren yönetim (Burak Elmas-Dursun Özbek) ve ardından teknik adam (Domenec Torrent-Okan Buruk) değişikliğine giden bir Aslan vardı. Okan Buruk, 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşadığı, UEFA ve Süper Kupa gördüğü takımın başındaydı.

YENİ SÖZLEŞME YOLDA

Ve o dönem Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Abdülkerim Bardakcı gibi isimler transfer edildi ve kalıcı başarıların temeli atıldı. Okan Buruk görev sürecinde neredeyse kırılmadık rekor bırakmadı. Aslan’ın başarısı karşısında ise rakipler Fenerbahçe’de 4, Trabzon’da 5 ve Beşiktaş’ta tam 9 teknik adam değişimi oldu. İstikrarı tercih eden ve zor zamanlarda Okan Buruk’un arkasında duran Dursun Özbek yeniden seçilmesi durumunda ilk iş olarak Buruk ile yeni sözleşme yapacak.

BAYRAK OSİMHEN’DE

Victor Osimhen için Galatasaray, sarı kırmızılı kulüp için de Victor Osimhen çok ama çok farklı. Golcülerin durumu da aynı. Mauro İcardi kiralık geldi takımı şampiyon yaptı ardından bonservisi alındı. Osimhen kiralık geldi, sevildi bonservisine 75 milyon avro ödenerek kadroya katıldı ve karşılığını yine şampiyonluk olarak vermek üzere. Ve iki isim de kulüple duygusal bağ kurdu. Hele ki Osimhen’in durumu biraz daha güçlü. Kalben sarı kırmızılı kulübe bağlılığını ifade eden Nijeryalı isim yüksek bedellere rağmen Galatasaray’ı tercih etti. Sezon sonu ne olur bilinmez ama Aslan sevgisi savaşçı karakteri ve özverisi ile ortada.

