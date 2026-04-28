Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Avrupa’dan bir gözlemci vardı. Premier Lig'de Manchester City ile şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal’in İtalyan sportif direktörü Andrea Berta da dev maçtaydı.

Galatasaray'ın son yıllardaki yüksek profilli transferlerinde önemli rol oynayan İtalyan menajer George Gardi ile birlikte Fenerbahçe derbisini maçı izlemek için RAMS Park'a gelen Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta'nın, sarı-kırmızılı takımda forma giyen 3 oyuncuyu izlediği öğrenildi.

Derbiyi 3-0 kazanan Galatasaray'ın ilk golü Victor Osimhen'den geldi.

İNGİLİZ DEVİNİN PEŞİNDE OLDUĞU 3 OYUNCU

İsim verilmese de Premier Lig kulübünün hedefindeki Galatasaray oyuncularının; dünyaca ünlü Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Brezilya Milli Takımı'na seçilen ortra saha Gabriel Sara ve değerini her geçen gün artıran milli yıldız Barış Alper Yılmaz olduğu ifade edildi.

Barış Alper Yılmaz, penaltıdan fileleri havalandırdı.

SEZON BİTMEDEN İLK GÖRÜŞME

Derbi sonrası hemen İngiltere'ye dönmeyen ve 2 gün daha İstanbul'da kalacağı öğrenilen Andrea Berta’nın, bu süreçte Galatasaray yönetimi ile ilgilendiği oyuncular konusunda ön yoklama yapması bekleniyor.

Gabriel Sara, derbide yedek kulübesindeydi.

