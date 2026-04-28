Premier Lig devi, transfer için İstanbul'da: Aslan'ın 3 yıldızı için ilk hamle
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Avrupa’dan bir gözlemci vardı. Premier Lig'de Manchester City ile şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal’in İtalyan sportif direktörü Andrea Berta da dev maçtaydı.
- İtalyan menajer George Gardi ile birlikte RAMS Park'a gelen Berta, Galatasaray'ın 3 yıldızını takip etti.
- İzlenen oyuncuların Victor Osimhen, Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz olduğu ortaya çıktı.
- Berta, derbi sonrası 2 gün daha İstanbul'da kalacak ve Galatasaray yönetimiyle ilgilendikleri oyuncular hakkında ön yoklama yapacak.
Galatasaray'ın son yıllardaki yüksek profilli transferlerinde önemli rol oynayan İtalyan menajer George Gardi ile birlikte Fenerbahçe derbisini maçı izlemek için RAMS Park'a gelen Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta'nın, sarı-kırmızılı takımda forma giyen 3 oyuncuyu izlediği öğrenildi.
İNGİLİZ DEVİNİN PEŞİNDE OLDUĞU 3 OYUNCU
İsim verilmese de Premier Lig kulübünün hedefindeki Galatasaray oyuncularının; dünyaca ünlü Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Brezilya Milli Takımı'na seçilen ortra saha Gabriel Sara ve değerini her geçen gün artıran milli yıldız Barış Alper Yılmaz olduğu ifade edildi.
SEZON BİTMEDEN İLK GÖRÜŞME
Derbi sonrası hemen İngiltere'ye dönmeyen ve 2 gün daha İstanbul'da kalacağı öğrenilen Andrea Berta’nın, bu süreçte Galatasaray yönetimi ile ilgilendiği oyuncular konusunda ön yoklama yapması bekleniyor.