G.Saray yönetimi derbiden dolayı takımı paraya boğdu. Yönetici Abdullah Kavukcu “Şampiyonluğu hak ettiğinizi herkese gösterin gereken yapılacak” dedi. Başkan, soyunma odasında dev rakamı açıkladı.

Galatasaray, sezon finali olarak görülen derbide Fenerbahçe’yi çok net bir oyun ve skorla 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa çok yaklaştı. Peki zafer nasıl geldi? Galibiyetin perde arkasında çok faktör vardı. Son hafta yaşanan kayıplar sonrası taraftar desteği idmanda takıma gösterilirken Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da devredeydi. Hafta içinde Kemerburgaz’a gidip takıma yönelik yaptığı konuşmada “Fenerbahçe’yi mağlup edip şampiyonluğu hak ettiğinizi herkese gösterin biz de gerekeni yapacağız” dedi. Ve o gereken maç sonu yapıldı.

Galatasaray - Fenerbahçe

BURUK DERSİNE ÇALIŞTI

Başkan Dursun Özbek, Kavukcu ile birlikte büyük bir keyif içerisinde soyunma odasına gitti. Özbek, oyunculara sadece Fenerbahçe galibiyetinden dolayı 5 milyon avroluk prim vereceklerini açıkladı. Bu takımda sevinci daha da katladı. Sarı kırmızılı oyuncular Juventus ve Beşiktaş maçlarından toplam 3,5 milyon avro prim almıştı. Derbi zaferinin bir diğer önemli faktörü de teknik direkör Okan Buruk’un hafta boyunca dersine iyi çalışması, kadroda fabrika ayarlarına geri dönmesi ve finallerin adamı olduğunu göstermesiydi.

ÜÇ ASLAN TAKİPTE

Derbide Avrupa’dan bir gözlemci vardı. Arsenal’in İtalyan sportif direktörü Andrea Berta da maçtaydı. George Gardi ile birlikte İstanbul’a gelen Berta’nın Galatasaray’dan üç oyuncuyu izlediği öğrenildi. İsim verilmese de hedefteki oyuncuların Victor Osimhen, Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz olduğu ifade edildi. İki gün daha İstanbul’da kalacak olan Berta’nın bu süreçte Galatasaray yönetimi ile ilgilendiği oyuncular konusunda bir ön yoklama yapması bekleniyor.

