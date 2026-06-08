Anadolu Ajansı
Barış Alıcı'nın yeni takımı belli oldu
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı, 1. Lig ekiplerinden Sarıyer'e transfer oldu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı ile anlaşmaya vardı.
İstanbul ekibinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Barış Alıcı ile anlaşmaya varmıştır." denildi.
28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon formasını giydiği Boluspor'da toplam 30 maçta 5 gol kaydetti.
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