Süper Lig'in 27'nci haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk defa 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bordo-mavililer, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonundan sonra bir ilki gerçekleştirdi.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNUN 6 PUAN GERİSİNDE

Trabzonspor, şampiyon olduğu sezonun 27 haftasında 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 66 puanla zirvede yer almıştı. Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde 27 haftada 60 puan toplayarak, 3'üncü sırada yer aldı. Şampiyonluk sezonunun 6 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer, kalan 7 haftada üst basamaklar için mücadele edecek.

5 MAÇLIK SERİ

Gaziantep FK karşısında alınan 2-1'lik skorla başlayan seri; 3-1'lik Fatih Karagümrük ve Kayserispor galibiyetlerle devam etti. Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, son olarak Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve serisini 5 maça çıkardı.

DEPLASMANDA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Süper Lig'de bu sezon dış saha performansıyla dikkat çeken Trabzonspor, deplasman tablosunda liderlik koltuğuna oturdu. Bordo-mavililer, 14 dış saha mücadelesinde 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puan toplayıp rakiplerini geride bıraktı.

Trabzonspor'un en yakın takipçisi Fenerbahçe, 14 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 29 puana ulaştı. 3'ünü sırada Galatasaray ise 12 deplasman maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 28 puan topladı.

