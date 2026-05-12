Apple’ın iPhone kullanıcıları için yayımladığı iOS 26.5 güncellemesi teknoloji gündeminde geniş yankı uyandırdı. Yeni sürümle birlikte RCS mesajlaşma güvenliği, Apple Harita yenilikleri ve USB-C aksesuar desteği gibi birçok dikkat çeken özellik kullanıma sunuldu.

iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 26.5 güncellemesi resmen yayımlandı. Apple’ın son yazılım güncellemesi; güvenlik geliştirmeleri, yeni kişiselleştirme seçenekleri ve mesajlaşma tarafındaki önemli yeniliklerle öne çıkarken, bazı özelliklerin bölgesel olarak kademeli sunulacağı belirtildi.

İOS 26.5 GÜNCELLEMESİ GELDİ Mİ?

Apple, iPhone modelleri için iOS 26.5 güncellemesini resmi olarak yayınlandı. Güncelleme, desteklenen cihazlarda Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme adımları üzerinden indirilebiliyor. Şirketin yayımladığı sürüm notlarında özellikle güvenlik güncellemeleri, hata düzeltmeleri ve yeni kullanıcı deneyimi özellikleri dikkat çekti.

iOS 26.5’in en öne çıkan yeniliklerinden biri, Mesajlar uygulamasına gelen uçtan uca şifrelenmiş RCS mesajlaşma desteği oldu. Beta olarak sunulan bu özellik sayesinde iPhone ve Android kullanıcıları arasındaki mesajlaşmalar artık daha güvenli hale geliyor. Ancak Apple, özelliğin kullanılabilirliğinin operatör desteğine bağlı olduğunu da vurguladı.

Apple’ın yeni sürümde dikkat çektiği bir diğer başlık ise hareketli duvar kağıdı oldu. Kullanıcılar, 12 farklı renk seçeneğiyle kişiselleştirilebilen dinamik bir duvar kağıdını cihazlarına indirebiliyor.

İOS 26.5 İLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER

iOS 26.5 ile birlikte Apple Harita uygulamasında da önemli değişiklikler yapıldı. “Önerilen Yerler” özelliği sayesinde kullanıcılar, son aramalarına ve yakın çevredeki popüler mekanlara göre öneriler görebilecek. Restoranlar, mağazalar ve turistik noktalar gibi lokasyonlar Harita uygulaması içinde öne çıkarılacak.

Apple ayrıca Harita uygulamasında reklam dönemini başlatmaya hazırlanıyor. İlk etapta ABD ve Kanada’daki kullanıcıları kapsaması beklenen sistemde işletmeler, Harita aramalarında sponsorlu sonuç olarak gösterilebilecek. Bu özelliğin ilerleyen süreçte daha fazla ülkede kullanıma açılması bekleniyor.

Yeni güncellemeyle birlikte Magic Mouse, Magic Keyboard ve Magic Trackpad gibi Apple aksesuarlarının eşleştirme süreci de kolaylaştı. Kullanıcılar artık aksesuarlarını USB-C ile iPhone’a bağladıktan sonra Bluetooth üzerinden otomatik eşleştirme yapabilecek.

iOS 26.5 ayrıca Android’e veri aktarımı konusunda da yeni seçenekler sunuyor. iPhone’dan Android cihaza geçiş yapan kullanıcılar, artık hangi mesaj eklerinin aktarılacağını seçebiliyor. Bunun yanında App Store tarafında 12 aylık yeni abonelik seçenekleri ve Anımsatıcılar uygulamasına yönelik bazı küçük değişiklikler de güncellemede yer alıyor.

