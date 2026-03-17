ABC News’ün ulaştığı gizli iç yazışmaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio dünya genelindeki diplomatlarına İran’a karşı harekete geçme talimatı verdi. Rubio, diplomatlardan bulundukları ülkelerin hükümetlerini "acil önlem almaya" ikna etmelerini istedi. Özellikle Hizbullah ve Devrim Muhafızları’nın terör listesine alınması için müttefik ülkelere 20 Mart tarihine kadar süre tanındı.

20 MART TARİHİNE KADAR SÜRE VERİLDİ

ABC News’ün ulaştığı gizli iç yazışmaya göre Rubio, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) faaliyetlerine dair artan endişeler nedeniyle tüm temsilciliklere eylem çağrısında bulundu.

Yazışmada, diplomatların 'Rubio mesajını görev yaptıkları ülkelerdeki en üst düzey devlet yetkililerine en geç 20 Mart tarihine kadar iletmeleri istendi.

"ORTAK BASKI DAHA ETKİLİ OLUR"

Söz konusu yazışmada, İran yönetiminin tek taraflı kararlar yerine kolektif hamlelere karşı daha duyarlı olduğu öne sürülerek, "İran rejiminin tek taraflı adımlara kıyasla ortak eylemlere daha duyarlı olduğunu ve ortak baskının rejimin davranışını değiştirmede daha etkili olacağını değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Hizbullah ve Devrim Muhafızları’nı terör örgütü olarak tanımayan ülkelerde bu yönde "hızlı adım" atılması için baskı yapılması talep edildi.

SAVAŞIN ACI BİLANÇOSU: 1348 ÖLÜ

28 Şubat’ta başlayan askeri operasyonlar ve karşılıklı saldırılar sonucunda bölgedeki insani durum giderek ağırlaşıyor. İranlı yetkililerin açıklamalarına göre, saldırılar neticesinde ölü sayısı 1348'e yükselirken, yaralı sayısı 17 bini aşmış durumda.

