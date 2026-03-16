ABD Kongre üyesi James Walkinshaw, Atlantic Council’ın yayımladığı son raporda Türkiye-ABD ilişkileri için sarsılmaz bir taahhütte bulunarak, "Türkiye'nin savunucusu olacağım" dedi. Raporda ayrıca, Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi Çelik Kubbe, maliyet ve lojistik krizi yaşayan Avrupa ülkeleri için "tek gerçek örnek" olarak gösterildi.

ABD’nin başkenti Washington’da Kongre ve Beyaz Saray üzerindeki etkisiyle bilinen en prestijli düşünce kuruluşlarından Atlantic Council, Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine ışık tutan kapsamlı bir rapor yayımladı.

Savunma sanayiinden diplomatik ilişkilere kadar geniş bir yelpazeyi ele alan raporda, özellikle Türkiye'nin savunma stratejisindeki köklü değişimler mercek altına alındı.

Rapor kapsamında Atlantic Council’ın sorularını cevaplayan ABD Kongre üyesi James Walkinshaw, iki ülke arasındaki stratejik bağların önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile diplomatik ilişkilerimizi en üst seviyede sürdürmek stratejik bir zorunluluktur. Görevimi; istikrarlı, müreffeh ve demokratik bir Türkiye vizyonu ile sarsılmaz bir ABD-Türkiye ilişkisini savunmak için kararlılıkla kullanmaya devam edeceğim."

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi James Walkinshaw

TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL ARABULUCULUK ROLÜ

Walkinshaw, Türkiye’nin jeostratejik konumuna ve kriz bölgelerindeki rolüne ilişkin şu tespiti yaptı:

"İstikrarsız bir bölgede Türkiye’nin önemli diplomatik rolünü kabul etmek önemli. Karadeniz Tahıl Girişimi’nde arabuluculuk yapması ve İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanması için ABD’nin çabalarını desteklemesi dahil olmak üzere Türkiye kilit bir aracı rolü üstlendi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin yalnızca savunma alanıyla sınırlı kalmaması gerektiğini söyleyen Walkinshaw, şu ifadeleri kullandı:

"ABD-Türkiye ilişkilerini genişletmek ve derinleştirmek mümkündür ve Kongre bu ilerlemeyi hızlandırmada yapıcı bir rol oynayabilir. Halklar arası bağların artırılması, parlamento değişim programları ve daha fazla ticari işbirliği önemli bir rol oynayabilir."

"ÇELİK KUBBE" AVRUPA'YA ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Raporun savunma sanayii bölümünde ise Türkiye’nin yerli hava savunma projesi "Çelik Kubbe"ye ayrı bir parantez açıldı. Avrupa ülkelerinin hava savunmasında yaşadığı lojistik darboğaz ve maliyet krizine değinilen analizde, Türkiye’nin izlediği yolun stratejik bir başarı olduğu öne çıkarıldı.

Raporda, Türkiye'nin savunma üretimini bir "egemenlik direği" olarak kurguladığı belirtilerek, "Çelik Kubbe, Ankara’nın savunma sanayiindeki stratejik özerklik arayışında kritik bir eşiği aşmasını sağlamıştır" denildi.

Ayrıca Avrupa’nın içine düştüğü savunma krizine dair şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa’nın savunması, esas olarak ABD’nin Patriot ve Fransız-İtalyan SAMP/T füze savunma sistemlerine dayanmaktadır; her ikisi de, her biri yaklaşık 2 milyon ila 4 milyon dolar arasında fiyatlanan pahalı önleme füzelerine bağlıdır — bu füzeler, genellikle yok etmeleri gereken füzelerden çok daha pahalıdır."

Savunma sanayiindeki güncel krizin merkezinde maliyet ve üretim hızı dengesizliği yer aldı. Mevcut üretim kapasitesinin küresel talebi karşılamaktan uzak kaldığı belirtilen analizde, Türkiye’nin izlediği farklı yol şu şekilde aktarıldı:

"Çelik Kubbe girişimi, hava savunmasının hızlı zaman çizelgelerinde entegre, ölçeklenebilir ve seri üretilen sistemler gerektirdiğine dair Ankara’nın erken kavrayışını göstermektedir."

Türkiye’nin hayata geçirdiği projenin teknik ve stratejik üstünlüğüne de değinilen raporda, hava savunmasının artık ulusal bir mimari olarak tanımlandığı kaydedildi:

"Türkiye’nin Çelik Kubbe’si, hava savunmayı bağımsız platformların bir koleksiyonu olarak değil, ulusal bir sistemler sistemi mimarisi olarak çerçevelendirmede kritik bir sıçramayı temsil ediyor."

