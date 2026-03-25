F.Bahçe’de yeni sezon hazırlıkları öncesinde büyük belirsizlik var. Takımın sezon sonundaki durumu sarı lacivertlilerde her şeyi değiştirecek. Hem olağanüstü kongre kararı netleşecek hem de Tedesco’nun geleceği.

MEHMET EMİN ULUÇ - Kanarya’da yönetim çok şey yapmak istiyor ama yapamıyor! Şampiyonluk ve Türkiye Kupası’na odaklanan Sadettin Saran yönetiminin kâğıt üzerinde yol haritası belli olsa da belirsiz olan takımın durumu… Ortada çok önemli konular var. İlki Saran’ın daha önce açıkladığı ve sezon sonu yapılması planlanan kongre süreci. Bu yönde başkan adaylarının çalışmaları devam ediyor. Saran aday olacak mı olmayacak mı? Net bir şekilde dillendirilmiyor ve dillendirilemiyor. Sebebi de verilen şampiyonluk sözü. Takım şu anda ikinci sırada ve kritik maçları var. Asıl belirleyici konu takımın ligdeki konumu olacak.

Domenico Tedesco

ELLER KOLLAR BAĞLI

Eğer şampiyonluk gelirse Saran güçlü bir şekilde sözünü tutmuş olarak seçime girecek ve bir anlamda güven tazelemiş olacak. Ve böyle bir tabloda teknik direktör Domenico Tedesco ile yola devam edilecek. Saran ve ekibinin yaptığı kadro mühendisliği hayata geçirilecek. Ancak şu anda eli kolu bağlayan ise sezon sonunda Kanarya’nın nerede olacağı. Olası bir ikincilikte hem Saran’ın durumu zor hem de Tedesco’nun kalması. Böyle bir ortamda da yapılan transfer hazırlığını hayata geçirmek olası yeni yönetimin elini kolunu bağlayacak. O sebeple çok şey yapılmak istense de şu an hiçbir adım atılamıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası