Türkiye Gazetesi
Zenit'ten Jhon Duran açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Zenit, Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ın Fenerbahçe aleyhine yaptığı iddia edilen açıklamaların gerçek olmadığını, oyuncunun böyle bir röportajının bulunmadığını açıkladı.
Spor 50 dk önce
Rusya Premier Ligi ekibi Zenit, futbolcu Jhon Duran'ın Fenerbahçe hakkında sarı lacivertli kulüp aleyhine açıklamalarda bulunduğu iddialarının yalan olduğunu duyurdu.
- Zenit Kulübü, Jhon Duran'ın Zenit TV'ye Fenerbahçe aleyhine açıklama yaptığı yönündeki sosyal medya paylaşımlarını yalanladı.
- Kulüp, X hesabından yapılan açıklamada "Asla yaşanmadı, yalan haber" ifadelerini kullandı.
- Duran'ın, Fenerbahçe'nin amatörce yönetildiği ve tek amaçlarının Galatasaray'ı yenmek olduğu, Süper Kupa'yı kazandıklarında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi kutlama yaptıkları ve kendisinin de kutlama yapıyormuş gibi davrandığı yönünde açıklama yaptığı öne sürülmüştü.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Fenerbahçe'den 'manipülasyon' açıklaması: Hukuki işlem başlatıldı
"ASLA YAŞANMADI, YALAN HABER"
Zenit'in X hesabından yapılan açıklamada, "Asla yaşanmadı, yalan haber" denildi.
Jhon Duran'ın, Zenit TV'ye, "Fenerbahçe amatörce yönetiliyordu. Tek amaçları Galatasaray'ı yenmekti. Süper Kupayı kazandıklarında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi kutlama yaptılar. Ben de kutlama yapıyormuş gibi davrandım." şeklinde açıklama yaptığı öne sürülmüştü.
