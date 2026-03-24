Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit, Jhon Duran'ın Fenerbahçe ile ilgili söylediği iddia edilen sözlerin gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Zenit Kulübü, sosyal medyada Jhon Duran'ın Zenit TV'ye sarı lacivertli kulüp aleyhine bir takım açıklamalar yaptığı yönündeki paylaşımları yalanladı.

Zenit'in X hesabından yapılan açıklamada, "Asla yaşanmadı, yalan haber" denildi.

Jhon Duran'ın, Zenit TV'ye, "Fenerbahçe amatörce yönetiliyordu. Tek amaçları Galatasaray'ı yenmekti. Süper Kupayı kazandıklarında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi kutlama yaptılar. Ben de kutlama yapıyormuş gibi davrandım." şeklinde açıklama yaptığı öne sürülmüştü.

