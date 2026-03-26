Ordu'nun Altınordu ilçesinde, normalde haziran sonu gibi meyve vermesi gereken karayemiş ağacı, mart ayında meyve verdi. Vatandaşlar, ağacın meyve vermesini şaşkınlıkla karşılayarak, böyle bir şeyin ilk defa gerçekleştiğini ifade etti.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şahincili Mahallesi'nde normal şartlarda haziran sonu ile temmuz başında meyve vermesi gereken karayemiş (taflan) ağacının, ilkbahar mevsiminde ürün vermesi dikkat çekti. Mevsiminden yaklaşık 3 ay önce meyve veren ağaç, mahalle sakinlerinin ve yoldan geçen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Mevsimine 3 ay kala meyve verdi! "İlk kez böylesi oluyor"

HEM TAZE, HEM TURŞU, HEM DE REÇELİ YAPILIYOR

Karadeniz Bölgesi'nde yaygın olarak yetişen koyu mor renge sahip karayemiş meyvesi, antioksidan açısından zengin yapısıyla da öne çıkıyor. Hem taze olarak tüketilebilen, hem de turşu ve reçel yapımında kullanılan karayemiş, sağlık açısından da faydalı bir meyve olarak biliniyor.

Mevsimine 3 ay kala meyve verdi! "İlk kez böylesi oluyor"

"İLK DEFA BU MEVSİMDE MEYVE VERDİĞİNİ GÖRDÜK"

Mahallede ikamet eden Talip Tatlıcan, yıllardır bildikleri karayemiş ağacının ilk kez bu yıl erken meyve verdiğini belirterek, "Komşumuzun tarlasında karayemişler çiçek açtı ve mart ayında meyve verdi. Normalde haziran ayı sonlarında olması gerekiyor. Bu mevsimde hiç beklemiyorduk. İnşallah mevsiminde daha iyi olmasını temenni ediyoruz. Tadı çok güzel, turşusu da yapılıyor, böyle de yeniliyor. Faydalı bir meyve. Bu sene ilk defa bu aylarda meyve verdiğini gördük, diğer senelerde mevsiminde oluyordu. Yoldan geçen vatandaşlar da bu ayda meyve verdiği için şaşırıyor." dedi.

