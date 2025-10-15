Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Pazarda kapış kapış gidiyor, kilosu 150 TL! İyi gelmediği hastalık yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sonbaharın şifa deposu kızılcık, Aydın’ın dağlarından toplanarak Efeler semt pazarlarında tezgahlardaki yerini aldı. Genellikle reçel, marmelat ve tarhana yapımında kullanılan kızılcık, sindirimden bağışıklığa birçok faydasıyla dikkat çekiyor. Kilosu 150 liradan satılan ve ekşi tadıyla bilinen ‘süper yiyecek’ halktan yoğun ilgi görüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kızılcık mevsimi başladı. Daha çok Aydın'ın dağlarında yetişen kızılcık meyvesi, Efeler ilçesindeki semt pazarında görücüye çıktı. Pazarın yeni gözdesi kızılcık halktan yoğun ilgi görürken, kilosu 150 liradan satılan kızılcık meyvesinin faydaları da saymakla bitmiyor. 

SONBAHARIN KIRMIZI ŞİFASI

Faydalarından dolayı genellikle ‘süper yiyecek’ olarak adlandırılan kızılcık çok keskin ve ekşi tadı nedeniyle nadiren çiğ yenirken, daha çok reçel ve marmelat olarak tüketiliyor. Sindirim sistemini hızlandırmasından idrar yolu enfeksiyonlarının önüne geçmesine kadar birçok faydası bulunan kızılcık, koyu kırmızı rengiyle de ‘sonbaharın kırmızısı’ olarak biliniyor. 

Pazarda kapış kapış gidiyor, kilosu 150 TL! İyi gelmediği hastalık yok - 1. Resim

DAĞLARDAN PAZAR TEZGAHINA

Genellikle Aydın'ın dağlarında doğal olarak yetişen kızılcık, köylerdeki vatandaşlar tarafından toplanarak semt pazarlarında satışa sunuluyor. Toksin çözücü özelliği bulunan kızılcık, ayrıca ishali durdurması sebebiyle de yoğun olarak tercih ediliyor.

Pazarda kapış kapış gidiyor, kilosu 150 TL! İyi gelmediği hastalık yok - 2. Resim

FAYDASI ÇOK, NEYE İYİ GELMİYOR Kİ…

Efeler'e bağlı kırsal Dağeymiri Mahallesi'nin dağlarından topladığı kızılcıkları semt pazarına getiren Muharrem Ay, sağlığa olan faydalarından bahsederek "Kızılcık meyvesinin, çay yapıp içilmesi halinde ishal kesici bir etkisi vardır. Ağızda oluşan yaraları iyileştirici, şeker hastalığı, bağırsak gazlarına, mideyi kuvvetlendirici, iltihaplı yaralarda şifalıdır. En çok idrar yolu enfeksiyonları için kullanıldığı biliniyor. Kızılcık, reçel, marmelat ve meyve suyu yönünden de önemli bir hammaddedir. Çok keskin ve ekşi tadı nedeniyle nadiren çiğ yenir. Genellikle reçel ve marmelat olarak tüketiliyor. Biz de vatandaşların talepleri doğrultusunda doğada kendiliğinden yetişen bu kızılcıkları toplayıp satışa sunuyoruz" dedi.

Pazarda kapış kapış gidiyor, kilosu 150 TL! İyi gelmediği hastalık yok - 3. Resim

