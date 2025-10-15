Kışı haber veren çiçek Munzur Vadisini süsledi: Dağlar ağlıyor, vargit açtı!

Tunceli'nin sarp dağları arasında kurulu Ovacık, el değmemiş tabiatıyla dört mevsim farklı güzellikler sunuyor. İlçede sonbaharın gelmesiyle Munzur Vadisi Milli Parkı'nın bazı alanlarında kışın habercisi çiğdem çiçekleri, namıdiğer vargitler açmaya başladı.

Mor ve beyaza yakın renkleriyle doğayı süsleyen vargitler, yöredeki fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Genellikle tarlalarda ve ormanlarda yetişen vargitler, güz renkleriyle bütünleşerek güzel manzaralar oluşturuyor.

"YAZ GÖÇTÜ ÇİÇEĞİ"

Çiğdem çiçeği diğer adıyla “Vargit çiçeği” (Colchicum), özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde, Tunceli çevresinde de görülen, halk kültüründe mana yüklü bir bitkidir.

İsminin kökeni “var git” ifadesinden gelir; “var” yani “gel” ve “git” kelimelerinin birleşiminden oluşur. Bu iki zıt kelimenin bir araya gelmesi, mevsim geçişlerinin kararsızlığını anlatır.

Tunceli yöresinde anlatılanlara göre vargit çiçeği sonbaharda, yaz biterken açar.

Dağlarda hava hâlâ sıcak sayılırken birden bu morumsu çiçekler belirir. Halk onu görünce “Yaz gitti, kış geliyor” der; sanki çiçek “var git” diyerek yazı uğurlar. Bu yüzden bazı yerlerde “yazı uğurlayan çiçek” veya “yaz göçtü çiçeği” olarak da anılır.

"DAĞLAR AĞLIYOR, VARGİT AÇTI"

Çiçek genellikle eylül ve ekim aylarında, ilk kar düşmeden hemen önce açar. Toprak üstünde yalnızca çiçeği görülür, yaprakları ise ilkbaharda ortaya çıkar.

Bu sıra dışı zamanlama, onun “gelip giden” yani “vargit” olarak isimlendirilmesine yol açmıştır. Yörede “Dağlar ağlıyor, vargit açtı gibi ifadelerle sözlü kültürde bir sembol hâline gelmiştir.