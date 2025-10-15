Bakanlıktan hayat kurtaracak hamle! Şok cihazları artık her yerde olacak

ESMA ALTIN -Sağlık Bakanlığı, son dönemde artış gösteren ani kalp durması vakalarına anında müdahale konusunda harekete geçti. Ani kalp durmalarında olay yerinde erken ve etkin müdahaleyi artırmak için halka açık alanlarda Taşınabilir Otomatik Şok Cihazı (OED) bulundurulmasını zorunlu kılacak yeni bir mevzuat üzerinde çalışılıyor. Bakanlığın hazırladığı taslak yönetmelik, cihazın standartları, yerleşimi, kullanımı, bakımı ve takip sistemini kapsıyor.

NÜFUS YOĞUNLUĞU DİKKATE ALINACAK

Taslak yönetmeliğe göre, Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi’ne tıbbi cihaz olarak kayıtlı olan OED cihazları kullanılabilecek. Cihazın takibi ve veri akışı için ulusal bir kayıt sistemi kurulacak. Kullanımında nüfus yoğunluğu dikkate alınarak yerleşim planı yapılacak. Cihazı sağlık meslek mensubu, ilk yardımcı ve halktan kurtarıcı kullanabilecek.

YAYGINLAŞTIRILACAK

Cihazın 2026 sonuna kadar havaalanları, uçaklar, spor tesisleri, belirlenen merkezi kent meydanları, büyük alışveriş merkezleri, yolcu terminalleri, yükseköğrenim yurtları, kamu dahil 500’den fazla çalışanı olan iş yerleri ve bin kişiyi aşan etkinlik alanlarında bulundurulması planlanıyor. 2028 yılında ise bütün benzin istasyonlarında bulundurulması zorunlu olacak.