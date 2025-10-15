Erdoğan'dan İsrail'e ateşkes uyarısı: Attığımız imzalar sıradan değil!

ERCAN SEKİ ŞARM EL ŞEYH -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’daki tarihî Gazze zirvesinin barışa giden yolda dönüm noktası olması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, varılan mutabakatın harfi yen uygulanmasının çok önemli olduğunu söyleyip “İsrail’in verdiği sözleri tutması temin edilmelidir” dedi. “Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi” dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkanlar özetle şöyle:

İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç sonrası Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

İMZALAR KAYITLARA GİRDİ

▪️(Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı) Mutabakatın harfi yen uygulanması, süreçte Amerika’nın İsrail hükûmeti üzerindeki etkisini sürdürmesi çok önemli. Attığımız bu imzalar sıradan değil. Bu imzalarla da artık bu barış iradesi tarihin kayıtlarına girmiş durumda.

▪️Filistin davasının yegâne çözümü 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti’nin kurulmasıdır.

▪️Gazze’nin yeniden imarı son derece önemli. Kış gelmeden Gazzelilerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için canla başla çalışacağız.

GEREKİRSE KONTEYNER GÖNDERİRİZ

▪️Son birkaç günde 350 civarında insani yardım tırımız Gazze’ye girdi. Hamas-İsrail’in mutabık kaldığı belgede günlük asgari 600 tır geçişi öngörülüyor. Körfez ülkelerinden tutun başta Amerika, Avrupa ülkelerine varıncaya kadar hepsinin burada desteklerini istiyoruz, isteyeceğiz.

▪️‘Elimizdeki konteynerleri gerekirse biz bölgeye sevk edelim’ dedim. Bu kış mevsiminde onları çok daha farklı bir imkâna kavuşturmuş olalım diye düşünüyoruz.

▪️Türkiye, barışın yanında ve bu süreci de öyle işletecek. Gazze’de bir barış düzeninin kurulması için fevkalade heyecanlıyız.

TELEFON DİPLOMASİSİ SÜRECEK

▪️(Trump) ‘Bu süreçte bana ne düşüyorsa telefonla irtibatımızı kuralım, telefon diplomasimizi ihmal etmeyelim’ dedi. Görüşmelerimizi her seviyede sürdüreceğiz. Sayın Trump ile kurduğumuz bu diplomasi çok çok önemli. İnşallah bu hassasiyet içerisinde bunu devam ettireceğiz.

▪️Gazze’nin yanında daha güçlü durmaya devam etmeliyiz. Soykırımın unutulmaması için mücadelemizi sürdürmeliyiz.

▪️SDG’nin Suriye ile bütünleşmesinin en kısa zamanda gerçekleşmesi, Suriye’nin kalkınma hamlelerini de hızlandıracaktır. Sık sık SDG’yi yanlış yollara tevessül etmemesi, Suriye’nin birlik ve bütünlüğüne destek olmaları konusunda da uyarıyoruz.