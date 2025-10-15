Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç sonrası Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçı sonrası Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile görüştü. Milli Takım'ın üçüncü golünün ardından Erdoğan'ın sevinci ekranlara yansıdı. Erdoğan'ın sevindiği esnada Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'nin üzgün hali ise kameralardan kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile yaptığı maç sonrası Kavelaşvili ile Kocaeli Stadyumu'nda bir araya geldi.

Türkiye, mücadeleyi 4-1'lik rahat bir skorla kazandı.

ERDOĞAN VE KAVELAŞVİLİ MAÇI YERİNDE TAKİP ETTİ

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

Erdoğan, millileri bu önemli müsabakada yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile birlikte protokol tribününden takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç sonrası Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü - 1. Resim

ERDOĞAN SOYUNMA ODASINA İNDİ

Erdoğan, Gürcistan galibiyetinin ardından soyunma odasına inerek milli oyuncularımızı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç sonrası Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü - 2. Resim

GOLLERE TEPKİLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmanın ilk yarısını Millilerimiz; Kenan Yıldız, Merih Demiral ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3-0 önde kapattı.

Milli Takım'ın üçüncü golünün ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ekranlara yansıdı.

Erdoğan'ın sevindiği esnada Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'nin üzgün hali ise kameralardan kaçmadı. 

