Stresli zamanlarda burnunuz üşüyor mu? Bu gerçek sizi şaşırtabilir!

Stresli zamanlarda burnunuz üşüyor mu? Bu gerçek sizi şaşırtabilir!

Stresli zamanlarda burnunuz üşüyor mu? Bu gerçek sizi şaşırtabilir!
Dış Haberler

Bilim insanlarının yeni çalışmasında stres kaynaklı duygular yaşadığımızda yüzümüzdeki kan akışının nasıl değiştiği araştırıldı. Araştırmacılara göre uyarılma sistemimiz aktive olduğunda kan akışında bazı değişiklikler meydana gelebiliyor. Termal görüntüleme kullanarak yapılan araştırmada stresli durumlarda 'burun ısısı'nın düştüğü ve burnun üşüdüğü gözlemlendi.

Stresliyken burnumuzun soğuduğu ve bu değişimlerin termal görüntülerde bile görünecek kadar belirgin olduğu, bir araştırmada bulundu. Sussex Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yeni araştırması, stres kaynaklı duygular yaşadığımızda  yüzümüzdeki kan akışının nasıl değiştiğini ortaya koydu. Araştırma ekibi, termal görüntüleme kullanarak stresli durumlarda sürekli ortaya çıkan "burun ısı düşüşü" anlarını göstermeyi başardı.

Fotoğraf: BBC
Fotoğraf: BBC

BBC'de yer alan habere göre araştırma, katılımcılardan kulaklıkla beyaz gürültü dinlemeleri ve ardından üç dakika içinde "hayallerindeki iş" hakkında 5 dakikalık bir konuşma hazırlamalarının istendiği deneysel bir stres testini içeriyordu. Konuşma boyunca bir ekip onları sessizce izledi.

Aynı zamanda termal görüntüleme kullanılarak katılımcının stres seviyesi arttıkça yüzlerine gelen kan akışındaki değişiklikler izlendi. 29 gönüllünün hepsinin burun sıcaklıklarının 3 ila 6 derece düştüğü görüldü.

Fotoğraf: BBC
Fotoğraf: BBC/ Sağdaki görüntüde burundaki sıcaklık düşüşü görülüyor. 

Araştırmacılara göre insan beyni ve vücudu dış stres faktörlerine daha tetikte davranarak tepki verecek şekilde evrimleştiğinden, uyarılma sistemimiz aktive olduğunda kan akışında değişiklikler meydana geliyor.

Görme tüm primatların temel duyusu olduğundan, görsel çevremize daha fazla dikkat etmeye adapte olduk ve bu da yüzün diğer bölgelerindeki kan akışının azalmasına yol açıyor.

Bu değişim burun çevresinde vazokonstriksiyona neden olarak burnun ucunda, sakin olduğumuz zamana kıyasla belirgin bir sıcaklık düşüşüne yol açıyor.

Fotoğraf: BBC
Fotoğraf: BBC

Bilim insanları burundaki ısı düşüşünün "stresle ilişkili duyguların gerçek zamanlı, invazif olmayan, göze batmayan ve doğrudan biyolojik bir ölçümü" olarak kullanılabileceğini belirtiyor.

Baş araştırmacı Profesör Gillian Forrester, 18 Ekim'de Londra'daki New Scientist Live etkinliğinde bir izleyici kitlesinin önünde bu düşüşü göstermeye hazırlanıyor. 

