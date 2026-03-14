Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 31'inci haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman oldu.

EuroLeague'de 31'inci haftanın sona ermesinin ardından MVP de belli oldu. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'un sahasında Zalgiris Kaunas'u 92-88 mağlup ettiği maçta sergilediği performansla adından söz ettiren Cedi Osman, haftanın en değerli oyuncusu seçildi.

Cedi Osman, Eylül 2024'ten bu yana Panathinaikos'un başarısı için mücadele ediyor.

Milli basketbolcu, Zalgiris Kaunas'a karşı 24 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla oynarken, 36 verimlilik puanı elde etti.

30 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ikinci defa haftanın MVP'si seçilirkenİ; Kendrick Nunn ve Kostas Sloukas'tan sonra bu sezon MVP ödülünü alan Panathinaikoslu 3'üncü basketbolcu oldu.

