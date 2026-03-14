Geçen yıl kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 1'in altına düşen ve tabanında derin çatlaklar oluşan Marmaraereğlisi göleti, etkili kış yağışlarıyla birlikte doluluk oranını yüzde 11'e çıkararak hem içme suyu hem de tarımsal sulama için yeniden umut oldu.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan gölet, hem bazı mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılıyor hem de bölgedeki tarımsal sulama için önemli bir kaynak oluşturuyor. Geçen yıl su seviyesi kritik ölçüde düşmüş, göletin tabanında geniş çatlaklar oluşmuş ve doluluk oranı yüzde 1'in altına kadar inmişti. Bu yıl kış aylarında etkili olan yağışlar, göletteki su seviyesini artırdı. Yapılan ölçümlere göre doluluk oranı yeniden yükselerek yüzde 11 seviyelerine ulaştı.

Bölge halkı açısından önemli bir kaynak olan göletteki bu artış, hem su temini hem de çevresel denge açısından olumlu karşılanıyor.

Çatlaklar kapandı, sular yükseldi: Türkmenli Göletinde doluluk yüzde 11’e ulaştı!

BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, su seviyesindeki artışa dair yaptığı açıklamada, "Yağışlar su kaynaklarımıza iyi geldi. Su seviyesinin artması bölge açısından sevindirici bir durum, çalışmalarımızı verimli kullanmak için sürdürüyoruz" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası