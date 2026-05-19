Sıfır faizli kredi fırsatı! Fiat'tan mayıs kampanyası
Fiat, mayıs ayı kampanyası kapsamında müşterilerine çeşitli avantajlar sunuyor. Kampanya kapsamında sıfır faizli kredi ve nakit indirim gibi imkanlar bulunuyor. İşte detaylar...
Otomotiv devi Fiat, mayıs ayında hayata geçirdiği kampanya kapsamında farklı ihtiyaçlara hitap eden modellerinde avantajlı finansman olanakları sağlıyor.
GRANDE PANDA İÇİN SIFIR FAİZLİ KREDİ
Bu kapsamda, markanın yeni küresel ürün gamı temsilcisi tamamen elektrikli Grande Panda, 1 milyon 440 bin liradan başlayan fiyatlar ve 300 bin liraya 12 ay vadeli sıfır faizli kredi olanaklarıyla satışa sunuluyor. Nakit alımı tercih eden müşteriler için bu modelde fiyatlar, 1 milyon 390 bin liradan başlıyor.
EGEA SEDAN VE CROSS MODELLERİ
Egea ailesinin Sedan ve Cross modellerinde 200 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi olanağı sağlanıyor. Avantajlı krediye ek olarak, Egea Sedan 1.6 Urban versiyonu 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla müşterilerini bekliyor. ÖTV muafiyetli Egea Sedan ve Egea Cross alımlarında ise 150 bin liraya 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi seçeneğinden yararlanılabiliyor.
TOPOLİNO'DA 90 BİN TL NAKİT İNDİRİM
Şehir içi mobiliteye yönelik pratik ve çevreci ulaşım çözümü sunan Topolino modelinde ise 90 bin lira nakit indirim avantajının yanı sıra 200 bin liraya 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi imkanı bulunuyor.