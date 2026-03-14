Beşiktaş'ın, geçtiğimiz eylül ayında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu tek şartla kullanacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder bilmecesi yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın rotasyonda kullanmayı planladığı futbolcunun bonservisinin Fenerbahçe'den tek bir şartla alınabileceği belirtildi.

MAAŞ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaş, Cengiz Ünder'in bonservisini maaşında indirime gitmesi durumunda alacak. Fenerbahçe'den net 3,7 miyon euro kazanan 28 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlılar, bu rakamı oldukça aşağıya çekmek istiyor.

22 MAÇTA 5 GOL

Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla 22 maçta 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi. 28 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

