Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Atalanta'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı El Bilal Toure, sakatlık sürecini geride bırakıyor. Fenerbahçe derbisiyle takıma dönmeye hazırlanan Malili oyuncu, gelecek sezonlarda da siyah-beyazlı ekipte kalmak istiyor.

Beşiktaş'ta El Bilal Toure'nin satın alma opsiyonu sakatlık döneminde zora girdi. 15 gol attığı takdirde 15 milyon euroluk opsiyonu devreye girecek olan 24 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar 6 gol kaydetti.

SERGEN YALÇIN'IN RAPORU BEKLENİYOR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; siyah-beyazlı ekipte kariyerine devam etmek isteyen El Bilal Toure, teknik direktörü Sergen Yalçın'a umut bağladı. Oyuncunun, opsiyonun devreye girmesi için gerekli şartı sağlayamasa da kulübün bonservisini almasını beklediği aktarıldı.

Beşiktaş, El Bilal Toure konusunda henüz olumlu ya da olumsuz bir karar vermedi. Sergen Yalçın'ın, güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun performansını görmek istediği öğrenildi.

18 MAÇTA 6 GOl, 5 ASİST

Siyah-beyazlı formayla iki kulvarda 18 maçta görev yapan El Bilal Toure, sahada kaldığı 1448 dakikada 6 gol ve 5 asistlik performansla 11 gole etki etti.

