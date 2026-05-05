Altın fiyatlarında son dakika! 5 Mayıs 2026 gram altın fiyatı 6.600 TL ve ons fiyatı da 4.540 dolardan güne başlıyor. Petrolde tansiyonun yükselmesi, enflasyon ve faiz beklentilerini de artırarak tahvil getirilerinde yukarı yönlü hareketi tetikledi. Avrupa’nın haziranda faiz artışına hazırlanması ve ABD’den indirim beklentilerinin bitmesi, sarı metali baskı altına alıyor. Analistler, 200 günlük ortalamaya dikkat çekerek, alım düşünenleri uyarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda yeni hafta Orta Doğu’daki risklerin de artmasıyla birlikte gergin başladı. Geçtiğimiz hafta 4.614 dolardan kapanış yapan ons altın fiyatı bu hafta başında 4.501 dolara kadar geriledi. Böylece ons, son 5 haftanın en düşük seviyelerini test etti. Altın, son olarak 31 Mart işlemlerinde 4.482 doları görmüştü. Dünkü işlemlerde %-1,94 değer kaybı yaşayan ve 4.524 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, bugün TSİ 06:10 itibarıyla 4.540 dolara yakın görünümünü koruyor.

Altın 5 haftanın dibinde! Neden düşüyor? Alım fırsatı mı?

5 MAYIS 2026 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik iç piyasada gram altın fiyatına da yansıyor. 5 Mayıs 2026 gram altın fiyatı 6.600 TL’den güne başlıyor. Gramda geçen haftaki kapanış 6.704 TL’den gerçekleşmişti. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satışı sabah saatlerinde 6.645 TL ve çeyrek altın satışı 10.870 TL’den fiyatlanıyor.

JEOPOLİTK RİSKLER VE PETROL

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran tarafından insansız hava araçları ve füze saldırısına uğraması, ABD’nin de Hürmüz Boğazı’nda İran’a ait tekneleri batırdığını açıklaması, zaten “kırılgan” olan ateşkesi riske attı. Bu gelişmelerle birlikte Brent petrol fiyatı yeniden 110 doların üzerine ivmelendi.

ABD TAHVİL FAİZLERİ

Petrolde tansiyonun yükselmesi, enflasyon ve faiz beklentilerini de artırarak tahvil getirilerinde yukarı yönlü hareketi tetikledi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 4,45’e çıktı ve son 5 haftanın en yüksek seviyelerini gördü. Dolar endeksi de 98,50’yi aşarken, ABD para biriminin güçlenmesi; getirisi olmayan altın fiyatlarını baskılayarak sarı metalin parıltısını söndürdü.

MERKEZ BANKASI BEKLENTİLERİ

Bu arada Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden “faiz artışı” mesajları gelmeye devam ediyor. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel’in ardından Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Peter Kazimir de Euro Bölgesi'nde enflasyonist risklere dikkat çekerek 10-11 Haziran’daki ilk faiz toplantısında faiz artışının kaçınılmaz olabileceğini belirtti.

ABD VERİLERİ ODAKTA

Yatırımcılar bu hafta cuma günü ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verilerine de odaklandı. Ülkede enflasyonun %3’ün üzerine yönelmesi ve son gelen ekonomik verilerin “canlı” bir görünüm sunması, faiz indirimi gerekçelerini zayıflatıyor. FED’den de bu yıl faiz indirimi beklenemezken, istihdam verilerinin kuvvetli gelmesi halinde, altın fiyatları üzerindeki baskının devam edebileceği tahmin ediliyor.

ALIM FIRSATI MI?

Analistler, altında 200 günlük ortalamanın önemli destek olduğunu ve bugün itibarıyla söz konusu seviyenin 4.335 dolardan geçtiği uyarısında bulunuyor. Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise fiyatlardaki volatilitenin haber akışına bağımlı olduğunu belirterek, altındaki düşüşlerin tek seferde değil kademeli olarak ve uzun vadeli düşünenler için fırsat verebileceği görüşünü aktarıyor.

