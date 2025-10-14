Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ölümcül mpox virüsü hızla artıyor! Son bir haftada 26 vaka

Ölümcül mpox virüsü hızla artıyor! Son bir haftada 26 vaka

Güncelleme:
Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gana’da M çiçeği vakaları son bir haftada 26 artarak mayıs ayından bu yana 713’e yükseldi, virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Gana'da, son bir haftada 26 yeni M çiçeği (mpox) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede M çiçeği virüsünün yayılmaya devam ettiğini bildirdi.Açıklamada, son bir haftada 26 yeni vaka tespit edildiği, böylece mayıs ayından bu yana toplam vaka sayısının 713'e çıktığı ve virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

GHS, M çiçeği semptomları yaşayanların muayene ve tedavi için derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını önerdi.

Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.

Ülkede virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yüksek risk gruplarına yönelik aşı kampanyası devam ediyor.

2024 YILINDA 15 BİN 600 VAKA!

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, 2024 yılında yalnızca Afrika’da 15.600’den fazla mpox vakası ve 537 ölüm kayda geçti. Etiyopya’da ortaya çıkan vakaların, virüsün daha bulaşıcı Clade Ib varyantıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

