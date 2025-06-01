Ölümcül Mpox virüsü yayılıyor: Afrika'yı ele geçirdi! Etiyopya'da ilk can kaybı

Etiyopya'da Mpox (maymun çiçeği) kaynaklı ilk ölüm kayıtlara geçti. Kenya sınırındaki Moyale kasabasında tespit edilen vakalarla birlikte salgın tehlikesi büyürken, halk endişeli. Sağlık Bakanlığı ülkede 5 aktif vakanın bulunduğunu duyurdu.

Etiyopya Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez M çiçeği (mpox) virüsüne bağlı bir ölümün kayda geçtiğini açıkladı. Kenya sınırındaki Moyale kasabasında tespit edilen 5 aktif vaka sonrası bölgede sağlık alarmı verildi.

Bakanlık açıklamasında, “Durumu yakından takip ediyoruz, gözetim ve test süreçleri devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

SINIR KASABASINDA VİRÜS TEDİRGİNLİĞİ

İlk doğrulanmış mpox vakalarının, Oromiya bölgesine bağlı Moyale kasabasında aynı aile içinde görüldüğü bildirildi. Anne, baba ve bir bebekte saptanan vakaların ardından yerel sağlık ekipleri alarma geçti.

31 Mayıs itibarıyla ülkede toplam 15 kişiye mpox testi yapıldığı belirtildi.

YETKİLİLER UYARDI

Sağlık Bakanlığı, virüsün yayılımını önlemek amacıyla özellikle göçebe toplulukların yaşadığı sınır bölgelerinde bilgilendirme kampanyaları yürütüldüğünü açıkladı. Halk, semptomlar konusunda uyarıldı.

Yetkililer, “Virüsün kaynağını belirlemek için saha araştırmalarımız sürüyor” açıklamasında bulundu.

WHO: MPOX KÜRESEL TEHDİT OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, 2024 yılında yalnızca Afrika’da 15.600’den fazla mpox vakası ve 537 ölüm kayda geçti. Etiyopya’da ortaya çıkan vakaların, virüsün daha bulaşıcı Clade Ib varyantıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.