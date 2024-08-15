Maymun çiçeği Türkiye'de görüldü mü? Uzman isimden 'mpox' virüsü iddiası
Sağlık Haberleri / Türkiye Gazetesi
Koronavirüsün ardından yeni salgın tüm dünyanın gündemine oturdu. Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan ettiği maymun çiçeği virüsü Avrupa'ya sıçradı. Virüs İsveç'te de görülmesi, Türkiye'de de paniğe yol açtı. Prof. Dr. Ergönül "Türkiye'de tek tük vakalar görüldü" iddiasında bulundu. Sağlık Bakanlığı ise Türkiye'de maymun çiçeği vakası olmadığını açıkladı.
Afrika'da ortaya çıkan ve son olarak Avrupa'ya sıçrayan maymun çiçeği virüsü (mpox) Türkiye'de de paniğe yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan ettiği maymun çiçeği virüsü için Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, çarpıcı iddialarda bulundu.
MPOX VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?
NTV yayınına katılan Prof. Dr. Önder Ergönül, Türkiye'de de tek tük vakaların olduğunu iddia etti. Ergönül açıklamalarında, "Virüsün iki farklı türü var. Şu anda yayılma potansiyeline sahip tür etkili. Türkiye’de şu ana kadar yalnızca tek tük vakalar görüldü. Bu durum korkulacak bir seviyede değil. Sağlık Bakanlığı ile yakın temas halindeyiz ve vakaları dikkatle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
SAĞLIK BAKANLIĞIN'DAN YALANLAMA
Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de görülmediği açıklandı.
Bakanlık, "Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır.
Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi