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Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de görüldü mü? Bakanlık'tan 'mpox' açıklaması

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Maymun çiçeği hastalığı Türkiye&#039;de görüldü mü? Bakanlık&#039;tan &#039;mpox&#039; açıklaması

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Sağlık Bakanlığı, Maymun çiçeği (mpox) hastalığıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 2024 yılı içerisinde Türkiye'de maymun çiçeği vakasına rastlanılmadığı, ek tedbir ya da kısıtlama ihtiyacına gerek olmadığı belirtildi.

Afrika'da ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü vakaları sonrası Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) acil durum ilan etti. Fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşan virüs için uzmanalar uyarıda bulundu. Virüsün 50 yaş altı için daha büyük tehdit olduğu belirtildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

14 Ağustos 2024’te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı’nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır.

Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır.

Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir.

Güncel bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

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