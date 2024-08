Maymun Çiçeği virüsü cinsel yolla bulaşmaya ne zaman başladı? Neden sadece eşcinseller aşılandı?

Afrika'da yayılmaya başlayan maymun çiçeği ( monkey pox - mpox ) virüsünün yeniden dünya çapında yayılma riskini gündeme getirdi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırlarını aşan virüs 2022'de dünya gündemine oturmuştu. Son verilere göre virüsün cinsel temasla bulaşma yeteneği kazandığını gösteren araştırmalar yayınlandı. Ancak ABD ve Avrupa'da yayılmaya başladığı dönemde öncelikli olarak eşcinseller aşılanmaya başladı. Peki

İnsandan insana bulaşmanın bildirildiği ilk büyük salgın 2017 yılında Nijerya’da meydana geldi; 200’ü aşkın doğrulanmış ve 500’den fazla şüpheli vaka bildirildi.

Araştırmacılar o dönemde uyarıda bulunmuştu. Ancak uyarılara yeterince dikkate alınmadı; 2022’de küresel bir salgın, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) halk sağlığı acil durumu ilan etmesine yol açtı.

Virüsün cinsel temas yoluyla yayılmaya adapte olmuş olabileceği konusunda da ikazlar yapılıyordu. 2022'de cinsel temasın "kısmen" yol açtığı ifade edilirken hem son yapılan araştırmalar hem de görülen vakalar hastalığın cinsel temasla yayılan bir hastalık olduğunu gösterdi.

Esasında 2022 yılında hastalığın "cinsel yolla mı, eşcinsel yolla mı?" bulaştığını da bir soru haline geldi.

Nitekim özellikle ABD ve Avrupa'da görülen vakalar ve hastalıkla mücadelede izlenen rota yetkilileri "belirli bir grubu" uyarmaya ve aşılamaya itiyordu.

İNGİLTERE VE FRANSA'DA EN ÇOK EŞCİNSELLER ARASINDA GÖRÜLDÜ

2022 yılında Avrupa'ya ilk olarak İngiltere üzerinden sıçrayan virüs birçok ülkede etkisini sürdürdü.

İngiltere’de ilk haftada içinde 100'den fazla yeni maymun çiçeği vakası tespit edilirken Birleşik Krallık Sağlık ve Güvenlik Ajansı'nın (UKHSA) virüsü kontrol etme konusunda "yeni bir uyarı" da yayınlaması gündem oldu.

UKHSA Klinik ve Gelişen Enfeksiyonlar Direktörü Dr. Meera Chand, “Birleşik Krallık'taki maymun çiçeği vakalarının çoğunluğu gey, biseksüel ve erkeklerle cinsel ilişkiye giren diğer erkeklerde görülmeye devam ediyor” dedi. (Kaynak: Reuters)

Fransa'da durum aynı oldu. Sağlık Bakanı Francois Braun Temmuz 2022'de yaptığı açıklamada, ilk haftalarda yaklaşık 1700 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini bildirerek, “Hastaların profili, çoğunlukla diğer erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler, ancak bir hastanın kabarcıklarıyla temas yoluyla da enfekte olabilirler” vurgusunu da yaptı. (Kaynak: Reuters)

ABD OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETTİ

Benzer durum eş zamanlı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşanıyordu. ABD'de Ağustos 2022'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden (CDC) paylaşılan verilere göre 6600'den fazla vaka tespit edilmişti.

İlk olarak New York eyaletinde ortaya çıkmış, bir sonraki en yüksek vaka sayısına sahip iki eyalet - California ve Illinois - olağanüstü hâl ilan etmişti.

ABD'deki ve diğer yerlerdeki yetkililer herkesin yakalanabildiğini belirtilirken ancak salgının büyük ölçüde eşcinsel ve biseksüel erkeklerde görüldüğünün altını çizmişti.

Eşcinsel ve biseksüellerin yanı sıra sağlık çalışanları da dahil olmak üzere virüse maruz kalma riski en yüksek olan kişilerin, öncelikli olarak aşı yaptırmalarını tavsiye etti. (Kaynak: BBC)

Vakalar Belçika, Almanya, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç, Kanada, Avustralya, İsrail'de de görüldü.

HOLLANDA ÖNCELİKLE EŞCİNSELLERİ AŞILADI

Hollanda'ya geçen virüs yetkilileri harekete geçirdi. Sağlık Bakanı Ernst Kuipers yaptığı açıklamayla maymun çiçeği için "bildirme mecburiyeti" getirildiğini duyururken hastalara karantina uygulanacağını da ifade etti.

Kuipers, maymun çiçeği virüsüne yakalananalar arasında 'çarpıcı sayıda eşcinsel' bulunduğunu ancak hastalığın sadece bu kesimlerle sınırlı olmadığını vurguladı.

Ancak Hollanda'da maymun çiçeği virüsünün eşcinseller ve transseksüeller arasında sayılarının gittikçe artmasıyla aşılanmasına başlandı.

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü yetkilileri, maymun çiçeği virüsünün kesinlikle bir "eşcinsel hastalığı olmadığını" vurgulayarak, virüsün nedense(!) "bu gruplar" arasında yayılmasından dolayı risk altındaki 32 bin (LGBT+) kişinin aşılanacağını duyurdu. (Kaynak: BBC)

Sayının bu kadar çok olmasının sebebi Amsterdam'da yapılacak LGBT yürüyüşüydü. Bütün hastalık vakalarına karantina uygulanırken yürüyüşte erteleme veya durdurma yapılmadı.

BELÇİKA'DA FETİŞ FESTİVALİ MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜ ARTIRDI

Belçika'da görülen vakaların ülkenin ikinci büyük şehri Anvers'te (Antwerp) yapılan 'uluslararası fetiş festivali' (Darklands) kaynaklı arttığı ortaya çıktı.

Festivale, her yıl dünyanın değişik ülkelerinden yaklaşık 10 bin kişi katılıyordu. Uzmanların görülen vakalardaki ortak noktasının bu LGBT festivali olduğunu söylemesi dikkatleri bu yöne çekti.

Nitekim hastalığın yayıldığı İspanya'da da Sağlık Bakanlığı maymun çiçeğinin eşcinseller arasında yayın olarak görüldüğünü ifade ederek LGBT sivil toplum kuruluşlarına müdahale ederek kapattı.

Hastalığın herkese yayılabileceği ifade edilmekle birlikte özellikle eşcinsel ve biseksüeller arasında yaygınlık göstermesinin endişe vericiliği vurgulandı ve "acil aşı" uyarısı yapıldı. (Kaynak: Voanews)

MAYMUN ÇİÇEĞİ CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIK MI?

Nature tıp dergisinde Nisan 2024 tarihinde yayınlanan makalede* görülen bütün vakaların çoğunlukla cinsel yolla yayıldığı ifade edildi.

Hastalığın varyantları incelenerek, son varyantın daha şiddetli olduğu belirtilirken cinsel temas konusunun altı çizildi. Yeni veriler, maymun çiçeği virüsünün bir türünün cinsel temas yoluyla yayılma yeteneği kazandığını gösterdi.

Farklı yollarla da yayıldığı bilinen maymun çiçeği virüsü Dünya Sağlık Örgütü tarafından henüz "cinsel yolla bulaşan hastalık" sınıfına dahil edilmedi. Ancak Nature'de paylaşılan bilgiler son yayılan varyantın bu sınıfa dahil edilebileceğini dair güçlü veriler sunuyor.

Gerek 2022 yılında görülen vakaların yayılma şekli gerekse şimdi yayılan maymun çiçeğinin önümüzdeki günlerde yeni gündemler ortaya çıkaracağını gösteriyor.

*Monkeypox virus: dangerous strain gains ability to spread through sex, new data suggest, Nature, Nisan 2024.