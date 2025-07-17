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Araştırmalarla kanıtlandı: Biraz hızlı yürümek dayanıklılığı artırıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Araştırmalarla kanıtlandı: Biraz hızlı yürümek dayanıklılığı artırıyor
Yaşlılık, Fiziksel Aktivite, Sağlık, Egzersiz, Yürüme, Haber
Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Araştırmalar, biraz hızlı tempoda yürümenin yaşlıların bağımsız hareket etmelerine ve günlük işlerini daha kolay yerine getirmelerine katkı sağladığını ortaya koydu. Uzmanlar, yürüyüş yaparken yaşlıların tempolarını ve dakikada kaç adım attıklarını ölçmeleri tavsiyesinde bulundu.

Chicago Üniversitesi, günlük işlerini halletmekte zorlanan ve "kırılgan" olarak tanımlanan yaşlıları inceledi.

İKİ GRUBA AYIRDILAR

"Kırılgan" dönemdeki yaşlıları iki gruba ayıran araştırmacılar, bir grubun yürüyebildikleri kadar hızlı, diğer grubun ise rahat bir tempodayürümelerini istedi.

ESKTRA ADIM KONDİSYONA KATKI

Bunun sonucunda araştırmacılar, dakikada 14 ve üzeri adım atan yaşlıların çelimsiz ve kırılgan belirtilerinin azaldığını tespit etti.

Dakikada 14 adımın üzerine çıkan yaşlıların daha uzun mesafe kat edebildiğini ortaya koyan araştırmacılar, ayrıca bu durumun yaşlıların fiziksel kondisyonuna katkı sağladığını da belirtti.

GÜNLÜK İŞLERİNİ DAHA KOLAY YERİNE GETİREBİLİRLER

Araştırmacılar, biraz hızlı tempoda yürümenin yaşlıların bağımsız hareket etmelerine ve günlük işlerini daha kolay yerine getirmelerine yardımcı olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda araştırmacılar, yaşlıların yürüyüş yaparken tempolarını ve dakikada kaç adım attıklarını ölçmelerini öneriyor.

 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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