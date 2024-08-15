Taksici-hostes kavgası! Ücreti ödemeyip üstüne bir de şoförü dövdü

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için taksiye binen bir hostes, 550 liralık ücreti ödememek için çeşitli bahaneler üretti. Küfürler savurduğu taksiciyi darbeden hostesin o anları kameralara yansıdı.

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13 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Üsküdar'da akşam saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre; Pınar isimli bir hostes, Güngören ilçesinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için ticari taksiye bindi. Şoför, aşırı araç trafiği nedeniyle köprü yerine tünelden gideceğini ve ücreti de kendisinin karşılayacağını söyledi.

550 LİRALIK ÜCRETİ ÖDEMEYİP TAKSİCİYE VURDU

Sürücü, Avrasya Tüneli'nin de yoğun olduğunu görünce daha da hızlı gitmek amacıyla arabalı vapura bindi. Bu durum karşısında öfkelenen Pınar isimli hostes, taksi şoförü Mehmet Ayaz'a "Ben hostes kıyafetiyle toplu taşımaya binemiyorum" diyerek bağırmaya başladı. Vapurdan ininceye kadar taksiciye hakaret edip bağırdığı öne sürülen hostes, inmek istedi. Taksi şoförü ise, 550 lira yol ücretini ödeyerek inebileceğini söyledi. Bunun üzerine kadın çalışan, çantasıyla kaçmaya başladı. Şoför de parayı alabilmek için arkasından gitti. İkili arasında arbede çıktı.

"VAPURA BİNİNCE BOZULDU"

Taksici Mehmet Ayaz, yaşananları şöyle anlattı: "13 Temmuz günü yaklaşık 6 sıralarında, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın taksicisi olarak çalışıyordum. O sıralarda bizim çalışan arkadaşlardan bir tanesinin kendi abone yolcusu vardı. Kendisi hostes, havalimanında çalışıyor. Gidip aldım. Sabiha Gökçen'e gelecektik. Yolda gelirken navigasyonda köprü trafiği inanılmaz gösteriyordu. Çok yoğundu. Ben de 'Pınar Hanım, tünelden gideceğim. Ücretini karşılar mısın?' dedim. 'Hayır karşılayamam' cevabını verdi. Ben de 'Sıkıntı yok. Gerekirse cebimden veririm ama oradan gidelim' dedim. Çünkü çok trafik vardı. Tünelin oraya geldiğimde baktım orası da çok yoğun. Boş olduğu için vapura yöneldim. Pınar Hanım, vapura gelince bozuldu. Bana neden vapura geldiğimizi sordu. Ben de açıklamasını yaptım. Ücreti sonuçta ben veriyorum. Köprüden de tünelden de gitsek fark etmiyor. Ben burayı tercih ettim. Hostes kıyafetiyle toplu taşımaya binmelerinin yasak olduğunu söyledi. İlk defa duyduğumu söyledim."

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"BANA KÜFÜR EDİP TEKME ATTI"

Vapurdan indikten sonra hostesin sürekli söylenmeye başladığını belirten Mehmet Ayaz "Duymazlıktan gelip müzik açtım. Daha da bağırdı. Birden 'beni indir' diye bağırmaya başladı. Ben de 'Paramı öde, isteğin yerde inebilirsin' karşılığı verdim. Çantasını tutuyordum. IBAN üzerinden ödeyeceğini söyledi. Çantayı alıp gitti, ben de arkasından gittim paramı alabilmek için. Bana küfredip tekme attı" ifadelerini kullandı.