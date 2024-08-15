Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bakan Göktaş duyurdu! Paralar hesaplara yatmaya başladı

Bakan Göktaş duyurdu! Paralar hesaplara yatmaya başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Göktaş duyurdu! Paralar hesaplara yatmaya başladı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı’nın Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle 7.608 TL’den 9.077 TL’ye çıkarıldığını belirterek, "Ödemeleri hesaplara artışlı şekilde yatırmaya başladık." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Göktaş, “Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

"TOPLAM 30,2 MİLYAR TL ÖDEME YAPTIK"

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, “Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz. Hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde Ocak-Temmuz 2024 döneminde vatandaşlarımıza toplam 30,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık.” dedi.

9 BİN LİRAYA ÇIKARILMIŞTI

Bakan Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Evde Bakım Yardımı’nın aylık ödemelerinin Temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 7.608 TL’den 9.077 TL’ye çıkarıldığını belirterek, “Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda yardımdan yararlanan 555 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 4,9 milyar TL ödeme yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.” ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş duyurdu! Paralar hesaplara yatmaya başladı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Zil yüzde 70 zamla çalacak: Okul çantası bu yıl kaç liraya doluyor?Kibariye’nin kızı Birgül son haliyle şaşkına çevirdi! Gören ‘yok artık’ diyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zil yüzde 70 zamla çalacak: Okul çantası bu yıl kaç liraya doluyor? - EkonomiOkul çantası bu yıl kaç liraya doluyor?Mahfi Eğilmez'in "Türkiye stagflasyona giriyor" sözleri dikkat çekti! Olursa ne olur? - EkonomiTürkiye stagflasyona mı giriyor?Emekli promosyonu 20 bin liraya kadar çıktı! Hangi banka ne kadar ödüyor, işte tüm liste - EkonomiHangi banka ne kadar ödüyor, işte tüm listeBorsa daha fazla düşer mi? BİST100 ne zaman yükselir? Uzman isimden kritik uyarılar - EkonomiBorsa daha fazla düşer mi? Ne zaman yükselir?Çeyrek puan mı, yarım puan mı? Altın, bu sorunun cevabını arıyor - EkonomiAltın bu sorunun cevabını arıyorDikkat çeken hareketlilik! Dolar zirveye yakın - EkonomiDikkat çeken hareketlilik! Dolar zirveye yakın
Sonraki Haber Yükleniyor...