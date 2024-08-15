2 vekil AK Parti'ye geçti, TBMM'de sandalye dağılımı değişti

Geçtiğimiz aylarda İyi Parti'den istifa eden Seyithan İzsiz ve Ersagun Yücel dün AK Parti'ye katıldı. Bu değişikle TBMM'de sandalye dağılımı değişti. AK Parti 266 vekil sayısına ulaştı. Seçimin ardından sürekli vekil kaybeden ve 32 vekile kadar düşen İyi Parti, listenin en dikkat çeken noktası oldu.

AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dün büyük bir törenle kutlandı. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaparken, 13 belediye başkanı ve 2 milletvekili resmen AK Parti'ye geçti. Bu isimlere rozetlerini Erdoğan taktı.

AK PARTİ'YE 13 BELEDİYE BAŞKANI KATILDI

AK Parti'ye katılan belediye başkanları; Adana Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Elazığ Arıcak Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Ali Açmaz, Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Erzurum Horosan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu, Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu, Muş Bulanık Yoncalı Belde Belediye Başkanı Fehim Kaya, Muş Yeşilova Belde Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez, Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahattin Şencan, Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, Uşak Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı oldu.

AK PARTİ'YE KATILAN 2 VEKİL KİM?

İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ve İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel ise İyi Parti saflarından AK Parti'ye geçti. İzsiz, 14 Haziran 2024 tarihinde İyi Parti'den istifa etmişti. Yücel ise 22 Temmuz 2024 tarihinde hem İyi Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcılığından hem de partisinden ayrıldığını duyurmuştu.

TBMM SANDALYE DAĞILIMI 2024

2 vekili AK Parti'ye geçmesiyle TBMM'de sandalye dağılımı değişti. Seçimlerin ardından sürekli kan kaybeden ve istifaların durulmadığı İyi Parti'nin Meclis'te 32 koltuğu bulunuyor. CHP'nin 127, DEM'in 57, MHP'nin ise 50 vekili var. 2 vekili kadrosuna katan AK Parti'nin ise vekil sayısı 266 oldu.

Diğer yandan Saadet Partisi'nin 20, DEVA'nın 15, HÜDA PAR ve YRP'nin 4, Demokrat Parti'nin 3, TİP'in 3, Demokratik Bölgeler Partisi ile Emek Partisi'nin 2, Demokratik Sol Parti'nin 1 vekili bulunuyor. Meclis'teki bağımsız sayısı ise 9'dan 7'ye düştü.