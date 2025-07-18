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Fenerbahçe, Portekiz'de ilk maçını kazandı! Szymanski yıldızlaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe, Portekiz&#039;de ilk maçını kazandı! Szymanski yıldızlaştı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, kamptaki ilk hazırlık maçında Portimonense’yi 2-1 mağlup etti.

Teknik direktör Jose Mourinho, Portimao Stadı'nda oynanan karşılaşmada takımını sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle sürdü.

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Levent Mercan ve Oğuz Aydın ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Fenerbahçe, Portekiz'de ilk maçını kazandı! Szymanski yıldızlaştı - 1. Resim

Jose Mourinho, devre arasında Levent Mercan, Archie Brown, Alexander Djiku ve İrfan Can Eğribayat'ı oyundan alırken, Cengiz Ünder, Diego Carlos, Çağlar söyüncü ve Dominik Livakovic'i sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, 61. dakikada Oosterwolde-Yusuf Akçiçek ve İrfan Can Kahveci-Mimovic, 68. dakikada Mert Müldür-Yiğit Efe Demir, Oğuz Aydın-Bartuğ Elmaz ve 87. dakikada Fred-Çağrı Fedai, Szymanski-Emirhan Arkutcu değişikliklerini yaptı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve topun hakimiyetini ilk yarı boyunca elinde tutan Fenerbahçe, 20. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle soyunma odasına 1-0 üstün gitti. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, 62. dakikada yine Sebastian Szymanski ile skoru 2-0 yaptı. Sarı-lacivertliler, 89. dakikada Tamble'nin golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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