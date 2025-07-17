Skriniar'dan flaş karar! PSG'ye kararını bildirdi

Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna katmak istediği Milan Skriniar, PSG’ye sarı-lacivertlileri önceliği olarak iletti. Bonservis görüşmeleri sürüyor.

Transferde savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar için girişimlerini sürdürüyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Skriniar, PSG'ye Fenerbahçe'yi önceliği olarak açık şekilde ifade etti. Tecrübeli savunmacının kariyerine sarı-lacivertli ekipte devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan Milan Skriniar, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.