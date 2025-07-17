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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi, Shakhtar Donetsk, Beşiktaş, Ukrayna, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanşında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, ilk maçta 6-0 mağlup ettiği Finlandiya takımı Ilves ile berabere kalarak tur atladı ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanşında Shakhtar Donetsk, ilk maçta 6-0 mağlup ettiği Finlandiya ekibi Ilves ile karşı karşıya geldi. Tampere kentinde oynanan mücadele golsüz sona ererken, Ukrayna temsilcisi tur atladı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu! - 1. Resim

Shakhtar Donetsk 2. eleme turunda Beşiktaş ile karşılaşılacak. İlk maçlar 24 Temmuz, rövanş maçları ise 31 Temmuz'da oynanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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