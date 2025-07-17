Türk bilim adamları keşfetti! Alzaymır hastalığı oluşmadan önce engellenebilecek

Üsküdar Üniversitesinden Prof. Dr. Muhsin Konuk, doktora öğrencisi Arş. Gör. İrem Gülfem Albayrak ile yürüttükleri çalışmayla alzaymır hastalığının oluşumunda kilit rol oynayan yeni bir mekanizma keşfettiklerini açıkladı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Prof. Dr. Muhsin Konuk, yürüttükleri çalışma konusunda şu bilgileri verdi: Hücre zarında bulunan ve iyon kanalı olarak çalışan proteinler var. Bu kanallardan geçen iyonlar, hücre içindeki asitlik dengesini (pH) değiştiriyor. İşte bu asitlik değiştiğinde, alzaymıra neden olan zehirli proteinlerin üretimi tetikleniyor. Biz çalışmamızda, bu süreci başlatan proteinin gen ifadesini değiştirmeyi başardık ve zararlı sürecin nasıl önlenebileceğini ortaya koyduk. Bu, hücresel metabolizmada yeni bir yol keşfetmek anlamına geliyor.

Bu önemli keşfin ardından sıradaki hedefin, bu mekanizmayı doğal yollarla düzenleyecek bir tedavi geliştirmek olduğunu belirten Prof. Dr. Konuk “Şimdi önümüzdeki adım, bu proteinin sağlıklı çalışmasını sağlayacak, mümkünse bitkilerden veya diğer organizmalardan elde edilecek bir ilaç molekülü bulmak. Bunu başardığımızda, alzaymır hastalığının daha ortaya çıkmadan önlenmesini hedefliyoruz. Yani o kişi alzaymıra yakalanmayacak” dedi.