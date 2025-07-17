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Haberler > Sağlık > Türk bilim adamları keşfetti! Alzaymır hastalığı oluşmadan önce engellenebilecek

Türk bilim adamları keşfetti! Alzaymır hastalığı oluşmadan önce engellenebilecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türk bilim adamları keşfetti! Alzaymır hastalığı oluşmadan önce engellenebilecek
İlaç, Tedavi, Protein, Genetik, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Üsküdar Üniversitesinden Prof. Dr. Muhsin Konuk, doktora öğrencisi Arş. Gör. İrem Gülfem Albayrak ile yürüttükleri çalışmayla alzaymır hastalığının oluşumunda kilit rol oynayan yeni bir mekanizma keşfettiklerini açıkladı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Prof. Dr. Muhsin Konuk, yürüttükleri çalışma konusunda şu bilgileri verdi: Hücre zarında bulunan ve iyon kanalı olarak çalışan proteinler var. Bu kanallardan geçen iyonlar, hücre içindeki asitlik dengesini (pH) değiştiriyor. İşte bu asitlik değiştiğinde, alzaymıra neden olan zehirli proteinlerin üretimi tetikleniyor. Biz çalışmamızda, bu süreci başlatan proteinin gen ifadesini değiştirmeyi başardık ve zararlı sürecin nasıl önlenebileceğini ortaya koyduk. Bu, hücresel metabolizmada yeni bir yol keşfetmek anlamına geliyor.

Bu önemli keşfin ardından sıradaki hedefin, bu mekanizmayı doğal yollarla düzenleyecek bir tedavi geliştirmek olduğunu belirten Prof. Dr. Konuk “Şimdi önümüzdeki adım, bu proteinin sağlıklı çalışmasını sağlayacak, mümkünse bitkilerden veya diğer organizmalardan elde edilecek bir ilaç molekülü bulmak. Bunu başardığımızda, alzaymır hastalığının daha ortaya çıkmadan önlenmesini hedefliyoruz. Yani o kişi alzaymıra yakalanmayacak” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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