18 Temmuz 2025 Resmi Gazete Atama kararları neler? Resmi Gazete atamaları yayımlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Temmuz 2025 00:21 - Güncelleme: 18 Temmuz 2025 00:23 - Güncelleme:

18 Temmuz 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararlar vardır. Buna göre, devlet memurlarının yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin yönetmelik yayınlanmıştır. 18 Temmuz 2025 Resmi Gazete Atama kararları neler? İşte tüm ayrıntılar..

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin