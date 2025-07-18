18 Temmuz 2025 Resmi Gazete Atama kararları neler? Resmi Gazete atamaları yayımlandı
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
18 Temmuz 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararlar vardır. Buna göre, devlet memurlarının yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin yönetmelik yayınlanmıştır. 18 Temmuz 2025 Resmi Gazete Atama kararları neler? İşte tüm ayrıntılar..
18 Temmuz 2025 Resmi Gazete Atama kararları neler? 18 Temmuz 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detayları belli oldu.
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 187)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “ODTÜ Uzay Teknolojileri Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10095)
–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Sinop Teknoloji Geliştirme Bölgesi" Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10096)
–– Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Ülke Genelinde Başlatılan 250.000 Sosyal Konut Projesi Kapsamında Bolu İli, Merkez İlçesi, Çömlekçiler Mahallesinde İnşa Edilecek Sosyal Konutların Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10097)
–– Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Ülke Genelinde Başlatılan 250.000 Sosyal Konut Projesi Kapsamında Uşak İli, Merkez İlçesi, Dikilitaş Mahallesinde İnşa Edilecek Sosyal Konutların Yapımı Amacıyla Sınır ve Koordinatları Belirtilen Taşınmazın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10098)
–– Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Ülke Genelinde Başlatılan 250.000 Sosyal Konut Projesi Kapsamında Trabzon İli, Araklı İlçesi, Özgen Mahallesinde İnşa Edilecek Sosyal Konutların Yapımı Amacıyla Sınır ve Koordinatları Belirtilen Taşınmazın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10099)
–– Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10100)
–– Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta İllerinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10101)
–– Samsun İli, Canik İlçesi, Teknepınar, Cinekoğlu ve Hasköy (Soğuksu) Mahallelerinde İlan Edilen Riskli Alan İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazlar ve Üzerlerindeki Yapıların Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10102)
–– Meşetepe HES Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Şırnak İli, Beytüşşebap İlçesi, Ilıcak Köyü Sınırları İçerisinde Bulunan Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10103)
–– Pervari A Regülatörü ve HES Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Van İlinde Bulunan Bazı Taşınmaların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10104)
–– Bozüyük RES Elektrik Üretim Tesisinin Kapasite Artışının Sağlanması Amacıyla Bilecik İlinde Bulunan Bazı Taşınmaların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10105)
–– Dereköy Regülatörü ve HES (Yardımcı Kaynak GES) Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Antalya İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10106)
–– Yeldeğirmeni DRES RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Bilecik İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10107)
YÖNETMELİKLER
–– Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 10108)
–– Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Bitki Toksinleri Seviyelerinin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2025/8)
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 16/05/2025 Tarihli ve E: 2024/1, K: 2025/2 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin