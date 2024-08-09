'Maymun Çiçeği' hastalığı hortladı! Afrika alarmda, Türkiye'de son durum ne?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da korkutucu boyutlara ulaşmaya başlayan 'Maymun çiçeği' (Mpox) hastalığıyla ilgili alarm durumuna geçti. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele merkezi 'maymun çiçeği' hastalığıyla ilgili Türkiye'deki son durumu açıkladı.

Enfekte hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüsün neden olduğu ve bulaşıcı bir hastalık olan maymun çiçeği, tekrar gündemde.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da 'maymun çiçeği (mpox)' vakalarında yaşanan artışa karşı harekete geçti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ İÇİN 'ACİL' TOPLANTI

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, 'mpox' hastalığıyla ilgili önceki gün uzmanları 'acil' toplantıya çağırdı.

Ghebreyesus, hastalığın Demokratik Kongo Cumhuriyeti dışına yayılmasıyla birlikte salgının uluslararası düzeyde bir soruna neden olup olmayacağı konusunda en kısa sürede toplanacağını duyurdu.

Yayılmaya başlayan yeni varyantın, çocuklar arasında olduğu gibi rutin yakın temas yoluyla daha kolay yayıldığı tespit edildi.

MPOX GERİ DÖNDÜ!

CDC Genel Müdürü Jean Kaseya, Afrika'da bildirilen vakaların 2022-2023 yılları arasında yüzde 79, 2023-24 yılları arasında ise yüzde 160 oranında arttığını açıkladı.

DSÖ'nün Kongo'daki sözcüsü, Kongo'da 2024 yılında 503 ölüm dahil 13 binden fazla şüpheli mpox vakası görüldüğünü duyurdu. Sözcü, 2023 yılından bu yana toplam vakanın 27 bine, ölüm sayısının ise 1000'i aştığını aktardı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Öte yandan, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de DSÖ'nün acil toplantı kararının ardından bir açıklama yayınlayarak, hastalıkla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

DMM'nin X hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da ortaya çıkan maymun çiçeği varyantı sebebiyle uluslararası acil durum ilanı konusunu gündeme getirmiştir. Türkiye'de bu yıl herhangi bir 'maymun çiçeği' vakası tespit edilmemiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili gerekli önlemler alınmıştır. Bakanlık, tüm olası hastalık ve virüsler için ön araştırma ve hazırlık süreçlerini titizlikle yürütmektedir."

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NASIL BULAŞIYOR?

Maymun çiçeği, adının aksine daha çok sincap, sıçan ve fare gibi kemirgenlerden insanlara bulaşan bir hastalık. Ayrıca enfekte insan veya virüsle kirlenmiş giysi, havlu, çarşaf gibi eşyalarla yakın temas sonucunda bulaşıyor.

Maymun Çiçeği, virüs, sağlıklı kişilere, ciltte gözle görülemeyecek çatlaklar/çizikler, mukozalar (ağız, burun, göz) veya solunum sistemi aracılığıyla giriyor.

İnsandan insana bulaşmanın büyük solunum salgısı damlacıklarıyla olduğu düşünülüyor. Hastalığın uzak mesafelere gidemeyen büyük damlacıklarla bulaşması, yüz yüze, uzun süreli ve yakın temasla oluyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

Maymun çiçeği, genellikle 2-4 hafta içerisinde kendiliğinden iyileşiyor. Ancak bağışıklığı baskılanmış kişilerde ve küçük çocuklarda ağır hastalık görülebiliyor. Genel olarak hastalananlardan, çoğunluğunu küçük yaştaki çocukların oluşturduğu yüzde 3-6'sı kaybediliyor. Hastalığın Orta Afrika alt tipinde öldürücülük yüzde 11'e kadar çıkabilirken güncel vakalara neden olduğu düşünülen Batı Afrika alt tipinin öldürücülüğü, yüzde 1 gibi daha düşük oranda kalıyor.

ÇİÇEK AŞISI HASTALIKTAN KORUR MU?

Maymun çiçeği hastalığı için yaygın kullanılan bir ilaç bulunmasa da vakalar şimdiye kadar sidofovir, brinsidofovir gibi etken maddeli ilaçlarla kontrol altına alındı. Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'daki tecrübelerden yola çıkarak çiçek aşısının maymun çiçeğinden yüzde 85'e kadar koruma sağlayacağını bildirmişti. Fakat çiçek aşısı, hastalığın dünya genelinde sonlanması nedeniyle 1980'den beri uygulanmıyor. Dolayısıyla şu an çiçek aşısı yapılanlar 40-50 yaş üzeri kişilerden oluşuyor. Aradan uzun süre geçmesi ise koruyuculuğun düzeyine ilişkin endişelere sebep oluyor.