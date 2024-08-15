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Çanakkale Eceabat'ta yangın! Şehitlik ziyarete kapatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi yangın nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldı. Yangına giderken kaza geçiren 2 orman işçisi ise yaralandı.

İlçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sebebiyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Eceabat'ta yangın! Şehitlik ziyarete kapatıldı - 1. Resim

ŞEHİTLİK ZİYARETE KAPATILDI

Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı. Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi de yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.
Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

Çanakkale Eceabat'ta yangın! Şehitlik ziyarete kapatıldı - 2. Resim

2 İŞÇİ YARALANDI

Olay yerine 17 AAC 399 plakalı pikapla giderken bir otomobille çarpışmaları sonucu yaralanan 2 orman işçisi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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