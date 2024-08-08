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Maymun çiçeği yayılıyor! O ülkede acil durum ilan edilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Reuters
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Maymun çiçeği yayılıyor! O ülkede acil durum ilan edilecek

Dünya Haberleri  / Reuters

Afrika'da hızla yayılan maymun çiçeği virüsü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırlarını aştı. Ülke viral enfeksiyonun yayılma hızının endişe verici olduğunu söyleyerek, önümüzdeki haftadan itibaren acil durumu ilan edeceğini bildirdi.

Afrika'da maymun çiçeği virüsü olarak da bilinen M çiçeği virüsü ülkelere bir bir yayılıyor. Korku ve panik bu kez Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaşandı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, viral enfeksiyonun yayılma sürecinde çok hızlı olduğunu ve endişe verici olduğunu belirterek, acil ülkede önümüzdeki haftadan itibaren acil durum ilan edileceğini duyurdu. Virüs ülke sınırlarını aştı.

Maymun çiçeği virüsüne karşı mesafe ve temasa dikkat

ÖLÜME YOL AÇMIYOR

Diğer adıyla Mpox yakın temas yoluyla bulaşıyor, grip benzeri semptomlara ve irin dolu lezyonlara neden oluyor. Çoğu vaka hafiftir ancak virüs ölüme de neden oluyor.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Afrika'nın bu yıl vakalarda benzeri görülmemiş bir artış yaşadığını söyledi. DSÖ'nün Kongo'daki sözcüsü Reuters'e verdiği demeçte, Kongo'da bu yıl şu ana kadar 503 ölüm dahil 13.000'den fazla şüpheli mpox vakası görüldüğünü ve 2023'ün başından bu yana buradaki toplam vaka sayısının 1.000'den fazla ölümle birlikte yaklaşık 27.000'e çıktığını söyledi.

DSÖ, dünyada maymun çiçeği vakalarının 780'e yükseldiğini açıkladı

10,4 MİLYAR DOLARLIK ACİL DURUM FİNANSMANI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), klinisyenleri ve sağlık departmanlarını ölümcül yeni tür hakkında bilgilendirmek için Çarşamba günü ikinci bir sağlık uyarısı yayınladı. DSÖ başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo'daki salgının uluslararası önemi haiz bir halk sağlığı acil durumunu temsil edip etmediğini tartışmak için bir acil durum komitesi toplama sözü verdi.

Pazartesi günü Afrika CDC'si, mpox müdahalesi için Afrika Birliği'nden 10,4 milyon dolarlık acil durum finansmanı sağlandığını söyledi.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Reuters
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