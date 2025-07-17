Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Göbekli ve mutsuz! Bel çevresi büyüdükçe depresyon riski artıyor

Göbekli ve mutsuz! Bel çevresi büyüdükçe depresyon riski artıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Göbekli ve mutsuz! Bel çevresi büyüdükçe depresyon riski artıyor
Depresyon, Sağlık, Çalışma, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son çalışmalar karın bölgesinde aşırı yağlanma olan yetişkinlerin depresyona yakalanma riskinin zayıflara oranla çok daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Çin’deki Xiangya Tıp Fakültesindeki araştırmacılar, yaklaşık 7 bin 500 orta yaşlı erkek ve kadını takip etti. Bunun sonucunda bel çevresi geniş olanların en düşük olanlara göre depresyona yakalanma ihtimalinin yaklaşık yüzde 40 daha fazla olduğu görüldü.

Bilim adamları bunun, yağ hücrelerinin serbest radikallerin üretimini artırmasından kaynaklanabileceğini söyledi. Bu zararlı moleküllerin, beyinde iyi hissettiren serotonin kimyasalının seviyesini azalttığı biliniyor. Serbest radikaller tıpkı pasın çeliği çürütmesi gibi, serotonini yıpratarak oksitliyorlar.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türk bilim adamları keşfetti! Alzaymır hastalığı oluşmadan önce engellenebilecekAz önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 17 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Suçlu sadece et ve tavuk değil! Yaz sıcağında sebze yemekleri de zehirleyebilir - SağlıkSuçlu sadece et ve tavuk değil! Yaz sıcağında sebze yemekleri de zehirleyebilirTürk bilim adamları keşfetti! Alzaymır hastalığı oluşmadan önce engellenebilecek - SağlıkTürk bilim adamları keşfetti! Alzaymır hastalığı oluşmadan önce engellenebilecekLimonlu serinlik! Limonata güneşin tahribatını azaltıyor - SağlıkLimonlu serinlik! Limonata güneşin tahribatını azaltıyorTedbirler meyvesini verdi! Randevu şikâyetine son, AK Parti rakamlarla açıkladı - SağlıkRandevu şikâyetine son!Sağlık Bakanlığı tespit etti! 419 kozmetik ürünü sahte - Sağlık419 kozmetik ürünü sahte, bakanlık açıkladıLabubu psikoloji bozuyor! Çocukların zihninde dopamin fırtınası estiren yeni çılgınlık - SağlıkÇirkin bebek salgını: Labubu 
Sonraki Haber Yükleniyor...