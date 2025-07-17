Göbekli ve mutsuz! Bel çevresi büyüdükçe depresyon riski artıyor

Son çalışmalar karın bölgesinde aşırı yağlanma olan yetişkinlerin depresyona yakalanma riskinin zayıflara oranla çok daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Çin’deki Xiangya Tıp Fakültesindeki araştırmacılar, yaklaşık 7 bin 500 orta yaşlı erkek ve kadını takip etti. Bunun sonucunda bel çevresi geniş olanların en düşük olanlara göre depresyona yakalanma ihtimalinin yaklaşık yüzde 40 daha fazla olduğu görüldü.

Bilim adamları bunun, yağ hücrelerinin serbest radikallerin üretimini artırmasından kaynaklanabileceğini söyledi. Bu zararlı moleküllerin, beyinde iyi hissettiren serotonin kimyasalının seviyesini azalttığı biliniyor. Serbest radikaller tıpkı pasın çeliği çürütmesi gibi, serotonini yıpratarak oksitliyorlar.