Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Adıyaman'da doğalgaz borusu patladı! İşçilerin kaçış anları kamerada

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Adıyaman'da belediye personellerinin altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken işçilerin panikle kaçıştığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Adıyaman'da altyapı çalışması esnasında doğalgaz borusunun patlamasıyla paniğe kapılan işçilerin kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi'nde Zom Baba Camii yanında yaşandı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman Belediyesi ekiplerinin bölgede yaptığı altyapı çalışmaları esnasında doğalgaz borusunda patlama yaşandı.

Adıyamanda doğalgaz borusu patladı! İşçilerin kaçış anları kamerada
Başlık ResmiAdıyamanda doğalgaz borusu patladı! İşçilerin kaçış anları kamerada

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Patlamanın yaşanmasıyla beraber çalışma alanında olan işçiler büyük panik yaşadı. İşçilerin bir anda olay yerinden uzaklaşarak kaçtığı anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Korku dolu anların yaşandığı olayda ölen veya yaralanan olmadı. Patlamanın sonrasında bölgeye doğalgaz ekipleri gönderildi. Ekipler, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak patlayan boruda onarım çalışması yaptı.

BAKMADAN GEÇME
Doğalgazda kademe uyarısı! Limiti aşan yüksek fatura ödeyecek
EKONOMİ

Doğalgazda kademe uyarısı! Limiti aşan yüksek fatura ödeyecek
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
NET 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI
NET 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI
Şehit yakını ve gaziler için atamalar yapıldı
ÖLÜM GÜNÜNDEN ÇARPICI KAYIT
ÖLÜM GÜNÜNDEN ÇARPICI KAYIT
14 dakikalık karanlık ve yıkanan bardak dikkat çekti
YOLLAR ÇAMUR GÖLÜNE DÖNDÜ
YOLLAR ÇAMUR GÖLÜNE DÖNDÜ
Rize'de son durum: Metrekareye 190 kg yağış!
ESNAFTAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ
ESNAFTAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Akaryakıt zamları cepleri zorluyor
'KAÇ CİĞERİ VE KALBİ VAR?'
'KAÇ CİĞERİ VE KALBİ VAR?'
Beninli gazeteciler, Olaitan’ı değerlendirdi
GERİ SAYIM BAŞLIYOR
GERİ SAYIM BAŞLIYOR
Trump, Xi Jinping'e rövanş hazırlığında!
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
İsrail bağlantılı şebekeye operasyon: 201 gözaltı
TARTIŞILAN ASLAN DA LİSTEDE
TARTIŞILAN ASLAN DA LİSTEDE
2 ayda 43 dakika oynadı, Fransa'dan davet aldı
DÜNYA CANLI İZLEDİ
DÜNYA CANLI İZLEDİ
Yarışta bağırsak kontrolünü kaybetti! Olanlar oldu
HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
20 yaşındaki Didar’ın cinayetinde kan donduran detay!
ARA TATİL AÇIKLAMASI
ARA TATİL AÇIKLAMASI
Merakla beklenen konuyu cevapladı
9 YILLIK MÜCADELE
9 YILLIK MÜCADELE
"Yaşar ne yaşar ne yaşamaz" filmi gerçek oldu
KARTAL'A SAKATLIK ŞOKU
KARTAL'A SAKATLIK ŞOKU
Yıldız oyuncunun son durumu açıklandı
44 YILDIR HİZMET VERİYORDU!
44 YILDIR HİZMET VERİYORDU!
BDDK, dev bankanın faaliyet iznini iptal etti
GRAMI 900, KİLOSU 900 BİN LİRA
GRAMI 900, KİLOSU 900 BİN LİRA
Gerçeğini anlamanın püf noktası belli oldu
ABD'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
ABD'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
"Kendi çıkarlarına uygun olanı yapabilir"
BERLİN'DE TÜRK ADAY SÜRPRİZİ
BERLİN'DE TÜRK ADAY SÜRPRİZİ
Netanyahu çıkışı sonrası gözler ona çevrildi!
FAZLA MESAİ KARARI
FAZLA MESAİ KARARI
Yargıtay'dan 24 saat çalışanlara kötü haber
'HEDEFLERİNİ GENİŞLETİYOR'
'HEDEFLERİNİ GENİŞLETİYOR'
İsviçre'nin yeni güvenlik stratejisinde Türkiye detayı!
KİRAYI, MAZOTA BAĞLADILAR!
KİRAYI, MAZOTA BAĞLADILAR!
Fiyat artışında yeni bahane: Akaryakıt
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İkiz bebeklere hamileydi… 20 yaşındaki Didar’ın ölümünde kan donduran detay!
İkiz bebeklere hamileydi… 20 yaşındaki Didar’ın ölümünde kan donduran detay!
Kaydet
Çatı katını arılar istila etti! Arıların soktuğu kadın hastanelik oldu
Çatı katını arılar istila etti!
Kaydet
Çorum FK-Alanyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri belli oldu
Çorum FK-Alanyaspor maçı hangi kanalda?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.