Adıyaman'da doğalgaz borusu patladı! İşçilerin kaçış anları kamerada

Adıyaman'da belediye personellerinin altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken işçilerin panikle kaçıştığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Adıyaman'da altyapı çalışması esnasında doğalgaz borusunun patlamasıyla paniğe kapılan işçilerin kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi'nde Zom Baba Camii yanında yaşandı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman Belediyesi ekiplerinin bölgede yaptığı altyapı çalışmaları esnasında doğalgaz borusunda patlama yaşandı.

Adıyamanda doğalgaz borusu patladı! İşçilerin kaçış anları kamerada

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Patlamanın yaşanmasıyla beraber çalışma alanında olan işçiler büyük panik yaşadı. İşçilerin bir anda olay yerinden uzaklaşarak kaçtığı anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Korku dolu anların yaşandığı olayda ölen veya yaralanan olmadı. Patlamanın sonrasında bölgeye doğalgaz ekipleri gönderildi. Ekipler, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak patlayan boruda onarım çalışması yaptı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI