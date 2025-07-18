En uzun uyanık kalma rekoru kaç gündür?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Guinness Dünya rekorlarının sağlık sorunlarına neden olduğu için 1997'de kaydını tutmayı bıraktığı ''en uzun uyanık kalma'' rekorunun son kaydı yaklaşık kaç gündür? sorusu merak ediliyor.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geliyor. Yarışmada 100 bin TL değerinde Guiness Dünya Rekorlarının sağlık sorunlarına neden olduğu için 1997'de kaydını sildiği tutmayı bıraktığı "en uzun uyanık kalma" rekorunun son kaydı yaklaşık kaç gündür? sorusu soruldu.

Guinness Dünya rekorlarının sağlık sorunlarına neden olduğu için 1997'de kaydını tutmayı bıraktığı ''en uzun uyanık kalma'' rekorunun son kaydı yaklaşık kaç gündür?

A) 4

B) 9

C) 14

D) 19

Cevap D şıkkı yani 19'dur. 'En uzun uyanık kalma'' rekorunun son kaydı 19 gündür.