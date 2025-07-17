BİM aktüel ürünler kataloğu merak konusu oldu! 18 Temmuz'da BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

18 Temmuz Cuma günü itibarıyla raflarda yerini alacak ürünler merak edilmeye başlandı.BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlanmasıyla beraber Off-Road ATV, semaver, cep telefonu, saç şekillendirme seti, oje kurutucu, oyuncak, izolasyonlu piknik çantası, kızartma gibi birçok ürün geliyor.

18 Temmuz'da BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var? sorusu merak ediliyor. 18 Temmuz BİM aktüel ürünlerinde indirimler arasında yer aldı.

BİM'e Polosmart Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.499 TL, Polosmart Saç Şekillendirici 399 TL, Polosmart Saç Düzleştirici 899 TL, Polosmart Şarjlı Mini Saç Düzelştirici Tarak 399 TL, Nordica Retro Tıraş Makinesi 199 TL, Led Işıklı Ayna 249 TL, Led Işıklı Cımbız 99 TL'den satışa çıkacaktır.

18 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU

Relax Çelik Termos 2 Litre 479 TL

Yuvarlak Çok Amaçlı Masa 539 TL

Polosmart Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.499 TL

Polosmart Saç Şekillendirici 399 TL

Polosmart Saç Düzleştirici 899 TL

Polosmart Şarjlı Mini Saç Düzelştirici Tarak 399 TL

Nordica Retro Tıraş Makinesi 199 TL

Led Işıklı Ayna 249 TL

Led Işıklı Cımbız 99 TL

Termo İzolasyonlu Çanta 369 TL

Termo Piknik Çantası 15 Litre 169 TL

Termo Piknik Çantası 25 Litre 189 TL

Molinella Tek Kişilik Pike 269 TL

Molinella Çift Kişilik Pike 319 TL

Erkek Pike Şort 229 TL

Erkek Şort 169 TL

Erkek Keten Görünümlü Şort 169 TL

Erkek Kapri 169 TL

English Home Pixel 4 Parça Pasta Tabağı Seti 499 TL

The Mia Akasya Kapaklı Sedefli Cam Kavanoz 340 cc 169 TL

The Mia Ponpon Detaylı Sepet 219 TL

Lav Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 119 TL

Lav Kilitli Saklama Kabı 720 cc 89 TL

Lav Kilitli Saklama Kabı 400 cc 69 TL

Lav Kilitli Saklama Kabı 375 cc 65 TL

Chef's Kızartma Tenceresi 349 TL

Chef's Pro Karnıyarık Tencere 499 TL

Çaydanlık 899 TL

Desenli Metal Dikdörtgen Tepsi 35 TL

Desenli Metal Kutu 2'li 89 TL

Spatula Seti 4'lü 55 TL

Desenli Metal Kutu 3'lü 109 TL

Pirinç Süzgeci 35 TL

Kare Badya 49 TL

Mutfak Ekipmanları 29 TL

Ölçü Kaplı Narenciye Sıkacağı 89 TL