BİM aktüel ürünler kataloğu merak konusu oldu! 18 Temmuz'da BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?
18 Temmuz Cuma günü itibarıyla raflarda yerini alacak ürünler merak edilmeye başlandı.BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlanmasıyla beraber Off-Road ATV, semaver, cep telefonu, saç şekillendirme seti, oje kurutucu, oyuncak, izolasyonlu piknik çantası, kızartma gibi birçok ürün geliyor.
18 Temmuz'da BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var? sorusu merak ediliyor. 18 Temmuz BİM aktüel ürünlerinde indirimler arasında yer aldı.
BİM'e Polosmart Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.499 TL, Polosmart Saç Şekillendirici 399 TL, Polosmart Saç Düzleştirici 899 TL, Polosmart Şarjlı Mini Saç Düzelştirici Tarak 399 TL, Nordica Retro Tıraş Makinesi 199 TL, Led Işıklı Ayna 249 TL, Led Işıklı Cımbız 99 TL'den satışa çıkacaktır.
18 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
Relax Çelik Termos 2 Litre 479 TL
Yuvarlak Çok Amaçlı Masa 539 TL
Polosmart Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.499 TL
Polosmart Saç Şekillendirici 399 TL
Polosmart Saç Düzleştirici 899 TL
Polosmart Şarjlı Mini Saç Düzelştirici Tarak 399 TL
Nordica Retro Tıraş Makinesi 199 TL
Led Işıklı Ayna 249 TL
Led Işıklı Cımbız 99 TL
Termo İzolasyonlu Çanta 369 TL
Termo Piknik Çantası 15 Litre 169 TL
Termo Piknik Çantası 25 Litre 189 TL
Molinella Tek Kişilik Pike 269 TL
Molinella Çift Kişilik Pike 319 TL
Erkek Pike Şort 229 TL
Erkek Şort 169 TL
Erkek Keten Görünümlü Şort 169 TL
Erkek Kapri 169 TL
English Home Pixel 4 Parça Pasta Tabağı Seti 499 TL
The Mia Akasya Kapaklı Sedefli Cam Kavanoz 340 cc 169 TL
The Mia Ponpon Detaylı Sepet 219 TL
Lav Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 119 TL
Lav Kilitli Saklama Kabı 720 cc 89 TL
Lav Kilitli Saklama Kabı 400 cc 69 TL
Lav Kilitli Saklama Kabı 375 cc 65 TL
Chef's Kızartma Tenceresi 349 TL
Chef's Pro Karnıyarık Tencere 499 TL
Çaydanlık 899 TL
Desenli Metal Dikdörtgen Tepsi 35 TL
Desenli Metal Kutu 2'li 89 TL
Spatula Seti 4'lü 55 TL
Desenli Metal Kutu 3'lü 109 TL
Pirinç Süzgeci 35 TL
Kare Badya 49 TL
Mutfak Ekipmanları 29 TL
Ölçü Kaplı Narenciye Sıkacağı 89 TL