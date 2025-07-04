Bim 4 Temmuz 2025 aktüel kataloğu paylaşıldı! Bugün BİM'e hangi ürünler gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Temmuz 2025 09:13 - Güncelleme: 4 Temmuz 2025 09:13 - Güncelleme:

BİM 4 Temmuz aktüel indirimleri için nefesler tutuldu. Bu hafta Cuma günü satışa çıkacak ürünler arasında Ninebort Gokart Pro 119.000 TL, Ninebot Smax Dengeleyici Scooter 49.000 TL, Mutfak Masa Takımı 8.999 TL, Yemek Masası Takımı 17.000 TL, Lacote Akıllı Lambader 1.990 TL gibi ürün seçenekleri yer alıyor. İşte İşte 4 Temmuz Cuma BİM kataloğunda yer alan ürünler...

4 Temmuz Cuma günü satışa sunulacak olan ürünler araştırılmaya başlandı. İhtiyaç dahilinde her kesimden vatandaşın ilgisini çekebilecek ürünler bugün BİM aktüel kataloğunda yer aldı. Bugün Ninebort Gokart Pro 119.000 TL, Ninebot Smax Dengeleyici Scooter 49.000 TL, Mutfak Masa Takımı 8.999 TL, Yemek Masası Takımı 17.000 TL, Lacote Akıllı Lambader 1.990 TL, 27 İnç Ips Ekran FHD Monitör 4.990 TL ve daha birçok ürün yer alıyor. İşte BİM Temmuz ayı aktüel katalogları... 2 TEMMUZ ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU Ninebort Gokart Pro 119.000 TL Ninebot Smax Dengeleyici Scooter 49.000 TL Mutfak Masa Takımı 8.999 TL Yemek Masası Takımı 17.000 TL Lacote Akıllı Lambader 1.990 TL 27 İnç Ips Ekran FHD Monitör 4.990 TL 24 İnç Ips Ekran FHD Monitör 3.990 TL 4 TEMMUZ CUMA BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ X3 Aksiyon Kamerası 14.500 TL LG 55 İnç 4K Ultra HD TV 29.900 TL TCL 43 İnç Full HD Android Smart Led TV 11.750 TL Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu 8GB/128GB 15.990 TL Arzum Choppy Doğrayıcı 1.250 TL Onvo Çay Makinesi 1.490 TL keysmart personal blender 1.490 TL Dikey Süpürge 1.590 TL Sinek Öldürücü 279 TL Sinek Öldürücü Masaüstü 399 TL Şarjlı Sinek Öldürücü Raket 249 TL Kablosuz Kulaklık 499 TL Aşure Tenceresi 829 TL 3'lü Cam Dondurma / Tatlı Kasesi 109 TL 6'lı Cam Espresso Bardağı 79 TL Cam Kupa 149 TL Krep Tava 299 TL Stoneware Servis Tabağı 129 TL Stoneware Kase 99 TL Borcam Fırın Tepsisi 269 TL 2'li Breakfast Club Kavanoz 189 TL Metal Tepsili Çerezlik Seti 119 TL Metal Tepsili Çerezlik Seti 349 TL Ekomis Otomatik Temizlik Seti 349 TL Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri 99 TL 3 Katlı Tekerlekli Düzenleyici 189 TL Çikolata Desenli Saklama Kabı 3x~800 ml 69 TL Pasta/Börek Taşıma Kabı 129 TL Çizgi Gravürlü Kase ~3 L 59 TL Makyaj Organizeri 75 TL Makyaj Organizeri 75 TL Kapaklı Fırça Düzenleyici 99 TL Ares Rattan Koltuk 799 TL Lotus Koltuk 749 TL Zeugma Rattan Masa 1.099 TL Katlanır Sehpa 499 TL Basamaklı Plastik Tabure 249 TL Plastik Örgü Tabure 129 TL Kirli Sepetli Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.399 TL Püsküllü Kırlent 169 TL Klozet Üzeri Raf ve Organizer 799 TL Pipetli Termos 549 TL Siyah Ledli Dekoratif Büyük Ev179 TL Işıklı Scooter 699 TL Siyah Ledli Dekoratif Konik Ev 199 TL Figürlü Mumluk 109 TL Bulut Aydınlatma 99 TL Figürlü Masa Lambası 329 TL Salıncak 499 TL Çek-Çek Vagon 389 TL Neşeli Gemi 149 TL Cırt Cırtlı Tuvalet Eğitimi Kitabım 249 TL Mozaik Sticker Kitabı 59 TL Katlanır Plaj Oyun Seti 299 TL Chelsea’nin Ayıcık Temalı Arabası 519 TL Oyuncak Su Atıcısı 219 TL Deniz Şortu 249 TL Baskılı Deniz Şortu Erkek 299 TL Plaj Hasırı 139 TL Tek Kişilik Nevresim Seti 289 TL Şort Takım Erkek 449 TL Şort Takım Kadın 449 TL Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL Terlik Kadın 119 TL Sandalet Erkek 119 TL Dijital Baskılı Plaj Havlusu 269 TL Jakarlı Peştamal 179 TL Hasır Şapka Ve Çanta Set Çocuk 189 TL Hasır Şapka Kadın 129 TL İlgili Haber BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Go kart pro araba, scooter, yemek masası ve ayarlanabilir koltuk sehpası geliyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin