Bim 4 Temmuz 2025 aktüel kataloğu paylaşıldı! Bugün BİM'e hangi ürünler gelecek?
BİM 4 Temmuz aktüel indirimleri için nefesler tutuldu. Bu hafta Cuma günü satışa çıkacak ürünler arasında Ninebort Gokart Pro 119.000 TL, Ninebot Smax Dengeleyici Scooter 49.000 TL, Mutfak Masa Takımı 8.999 TL, Yemek Masası Takımı 17.000 TL, Lacote Akıllı Lambader 1.990 TL gibi ürün seçenekleri yer alıyor. İşte İşte 4 Temmuz Cuma BİM kataloğunda yer alan ürünler...
4 Temmuz Cuma günü satışa sunulacak olan ürünler araştırılmaya başlandı. İhtiyaç dahilinde her kesimden vatandaşın ilgisini çekebilecek ürünler bugün BİM aktüel kataloğunda yer aldı.
Bugün Ninebort Gokart Pro 119.000 TL, Ninebot Smax Dengeleyici Scooter 49.000 TL, Mutfak Masa Takımı 8.999 TL, Yemek Masası Takımı 17.000 TL, Lacote Akıllı Lambader 1.990 TL, 27 İnç Ips Ekran FHD Monitör 4.990 TL ve daha birçok ürün yer alıyor. İşte BİM Temmuz ayı aktüel katalogları...
2 TEMMUZ ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Ninebort Gokart Pro 119.000 TL
Ninebot Smax Dengeleyici Scooter 49.000 TL
Mutfak Masa Takımı 8.999 TL
Yemek Masası Takımı 17.000 TL
Lacote Akıllı Lambader 1.990 TL
27 İnç Ips Ekran FHD Monitör 4.990 TL
24 İnç Ips Ekran FHD Monitör 3.990 TL
4 TEMMUZ CUMA BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ
X3 Aksiyon Kamerası 14.500 TL
LG 55 İnç 4K Ultra HD TV 29.900 TL
TCL 43 İnç Full HD Android Smart Led TV 11.750 TL
Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu 8GB/128GB 15.990 TL
Arzum Choppy Doğrayıcı 1.250 TL
Onvo Çay Makinesi 1.490 TL
keysmart personal blender 1.490 TL
Dikey Süpürge 1.590 TL
Sinek Öldürücü 279 TL
Sinek Öldürücü Masaüstü 399 TL
Şarjlı Sinek Öldürücü Raket 249 TL
Kablosuz Kulaklık 499 TL
Aşure Tenceresi 829 TL
3'lü Cam Dondurma / Tatlı Kasesi 109 TL
6'lı Cam Espresso Bardağı 79 TL
Cam Kupa 149 TL
Krep Tava 299 TL
Stoneware Servis Tabağı 129 TL
Stoneware Kase 99 TL
Borcam Fırın Tepsisi 269 TL
2'li Breakfast Club Kavanoz 189 TL
Metal Tepsili Çerezlik Seti 119 TL
Metal Tepsili Çerezlik Seti 349 TL
Ekomis Otomatik Temizlik Seti 349 TL
Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri 99 TL
3 Katlı Tekerlekli Düzenleyici 189 TL
Çikolata Desenli Saklama Kabı 3x~800 ml 69 TL
Pasta/Börek Taşıma Kabı 129 TL
Çizgi Gravürlü Kase ~3 L 59 TL
Makyaj Organizeri 75 TL
Makyaj Organizeri 75 TL
Kapaklı Fırça Düzenleyici 99 TL
Ares Rattan Koltuk 799 TL
Lotus Koltuk 749 TL
Zeugma Rattan Masa 1.099 TL
Katlanır Sehpa 499 TL
Basamaklı Plastik Tabure 249 TL
Plastik Örgü Tabure 129 TL
Kirli Sepetli Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL
Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.399 TL
Püsküllü Kırlent 169 TL
Klozet Üzeri Raf ve Organizer 799 TL
Pipetli Termos 549 TL
Siyah Ledli Dekoratif Büyük Ev179 TL
Işıklı Scooter 699 TL
Siyah Ledli Dekoratif Konik Ev 199 TL
Figürlü Mumluk 109 TL
Bulut Aydınlatma 99 TL
Figürlü Masa Lambası 329 TL
Salıncak 499 TL
Çek-Çek Vagon 389 TL
Neşeli Gemi 149 TL
Cırt Cırtlı Tuvalet Eğitimi Kitabım 249 TL
Mozaik Sticker Kitabı 59 TL
Katlanır Plaj Oyun Seti 299 TL
Chelsea’nin Ayıcık Temalı Arabası 519 TL
Oyuncak Su Atıcısı 219 TL
Deniz Şortu 249 TL
Baskılı Deniz Şortu Erkek 299 TL
Plaj Hasırı 139 TL
Tek Kişilik Nevresim Seti 289 TL
Şort Takım Erkek 449 TL
Şort Takım Kadın 449 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL
Terlik Kadın 119 TL
Sandalet Erkek 119 TL
Dijital Baskılı Plaj Havlusu 269 TL
Jakarlı Peştamal 179 TL
Hasır Şapka Ve Çanta Set Çocuk 189 TL
Hasır Şapka Kadın 129 TL