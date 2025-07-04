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Bim 4 Temmuz 2025 aktüel kataloğu paylaşıldı! Bugün BİM'e hangi ürünler gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bim 4 Temmuz 2025 aktüel kataloğu paylaşıldı! Bugün BİM&#039;e hangi ürünler gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BİM 4 Temmuz aktüel indirimleri için nefesler tutuldu. Bu hafta Cuma günü satışa çıkacak ürünler arasında Ninebort Gokart Pro 119.000 TL, Ninebot Smax Dengeleyici Scooter 49.000 TL, Mutfak Masa Takımı 8.999 TL, Yemek Masası Takımı 17.000 TL, Lacote Akıllı Lambader 1.990 TL gibi ürün seçenekleri yer alıyor. İşte İşte 4 Temmuz Cuma BİM kataloğunda yer alan ürünler...

4 Temmuz Cuma günü satışa sunulacak olan ürünler araştırılmaya başlandı. İhtiyaç dahilinde her kesimden vatandaşın ilgisini çekebilecek ürünler bugün BİM aktüel kataloğunda yer aldı.

Bugün Ninebort Gokart Pro 119.000 TL, Ninebot Smax Dengeleyici Scooter 49.000 TL, Mutfak Masa Takımı 8.999 TL, Yemek Masası Takımı 17.000 TL, Lacote Akıllı Lambader 1.990 TL, 27 İnç Ips Ekran FHD Monitör 4.990 TL ve daha birçok ürün yer alıyor. İşte BİM Temmuz ayı aktüel katalogları...

Bim 4 Temmuz 2025 aktüel kataloğu paylaşıldı! Bugün BİM'e hangi ürünler gelecek? - 1. Resim

2 TEMMUZ ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Ninebort Gokart Pro 119.000 TL

Ninebot Smax Dengeleyici Scooter 49.000 TL

Mutfak Masa Takımı 8.999 TL

Yemek Masası Takımı 17.000 TL

Lacote Akıllı Lambader 1.990 TL

27 İnç Ips Ekran FHD Monitör 4.990 TL

24 İnç Ips Ekran FHD Monitör 3.990 TL

4 TEMMUZ CUMA BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ

4 TEMMUZ CUMA BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ

X3 Aksiyon Kamerası 14.500 TL

LG 55 İnç 4K Ultra HD TV 29.900 TL

TCL 43 İnç Full HD Android Smart Led TV 11.750 TL

Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu 8GB/128GB 15.990 TL

Arzum Choppy Doğrayıcı 1.250 TL

Onvo Çay Makinesi 1.490 TL

keysmart personal blender 1.490 TL

Dikey Süpürge 1.590 TL

Sinek Öldürücü 279 TL

Sinek Öldürücü Masaüstü 399 TL

Şarjlı Sinek Öldürücü Raket 249 TL

Kablosuz Kulaklık 499 TL

4 TEMMUZ CUMA BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ

Aşure Tenceresi 829 TL

3'lü Cam Dondurma / Tatlı Kasesi 109 TL

6'lı Cam Espresso Bardağı 79 TL

Cam Kupa 149 TL

Krep Tava 299 TL

Stoneware Servis Tabağı 129 TL

Stoneware Kase 99 TL

Borcam Fırın Tepsisi 269 TL

2'li Breakfast Club Kavanoz 189 TL

Metal Tepsili Çerezlik Seti 119 TL

Metal Tepsili Çerezlik Seti 349 TL

4 TEMMUZ CUMA BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ

Ekomis Otomatik Temizlik Seti 349 TL

Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri 99 TL

3 Katlı Tekerlekli Düzenleyici 189 TL

Çikolata Desenli Saklama Kabı 3x~800 ml 69 TL

Pasta/Börek Taşıma Kabı 129 TL

Çizgi Gravürlü Kase ~3 L 59 TL

Makyaj Organizeri 75 TL

Makyaj Organizeri 75 TL

Kapaklı Fırça Düzenleyici 99 TL

4 TEMMUZ CUMA BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ

Ares Rattan Koltuk 799 TL

Lotus Koltuk 749 TL

Zeugma Rattan Masa 1.099 TL

Katlanır Sehpa 499 TL

Basamaklı Plastik Tabure 249 TL

Plastik Örgü Tabure 129 TL

Kirli Sepetli Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL

Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.399 TL

Püsküllü Kırlent 169 TL

Klozet Üzeri Raf ve Organizer 799 TL

4 TEMMUZ CUMA BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ

Pipetli Termos 549 TL

Siyah Ledli Dekoratif Büyük Ev179 TL

Işıklı Scooter 699 TL

Siyah Ledli Dekoratif Konik Ev 199 TL

Figürlü Mumluk 109 TL

Bulut Aydınlatma 99 TL

Figürlü Masa Lambası 329 TL

Salıncak 499 TL

Çek-Çek Vagon 389 TL

Neşeli Gemi 149 TL

Cırt Cırtlı Tuvalet Eğitimi Kitabım 249 TL

Mozaik Sticker Kitabı 59 TL

Katlanır Plaj Oyun Seti 299 TL

Chelsea’nin Ayıcık Temalı Arabası 519 TL

Oyuncak Su Atıcısı 219 TL

4 TEMMUZ CUMA BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ

Deniz Şortu 249 TL

Baskılı Deniz Şortu Erkek 299 TL

Plaj Hasırı 139 TL

Tek Kişilik Nevresim Seti 289 TL

Şort Takım Erkek 449 TL

Şort Takım Kadın 449 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

Terlik Kadın 119 TL

Sandalet Erkek 119 TL

Dijital Baskılı Plaj Havlusu 269 TL

Jakarlı Peştamal 179 TL

Hasır Şapka Ve Çanta Set Çocuk 189 TL

Hasır Şapka Kadın 129 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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