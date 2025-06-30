BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Go kart pro araba, scooter, yemek masası ve ayarlanabilir koltuk sehpası geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Haziran 2025 12:45 - Güncelleme: 30 Haziran 2025 12:45 - Güncelleme:

Akıllı Telefon, Dekorasyon, Teknoloji, Gıda, Mobil Uygulama, Haber

1-2- 4 Temmuz BİM Aktüel kataloğu listesi paylaşıldı. Bu hafta başlayan indirimler 4 Temmuz'a kadar devam edecek. Elektronik ev aletlerinden, dekorasyon ürünlerine ve teknoloji malzemelerinden aksiyon kamerasına kadar binlerce ürün raflarda yerini anlamaya hazırlanıyor. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 1-4 Temmuz aktüel kataloğu...

BİM 1-4 Temmuz tarihleri arasında indirimli olacak ürünlerini duyurdu. Yarından itibaren 4800 W Motor Güçlü Go Kart Pro Araba 119.000 TL, Dengeleyici Scooter 49.000 TL, Mutfak Masa Takımı 8.999 TL, Yemek Masası Takımı 17.000 TL ve Orta Cam Sehpa 1.499 TL'den satışa çıkacak. Ev eşyasından teknolojik ürünlerine kadar geniş yelpazeye sahip olan BİM birçok ürünü bu hafta raflarına dizmeye hazırlanıyor. İşte, BİM’de salı ve cuma günü indirim kampanyaları… BİM 1 TEMMUZ SALI AKTÜEL KATALOĞU 4800 W Motor Güçlü Go Kart Pro Araba 119.000 TL Dengeleyici Scooter 49.000 TL Mutfak Masa Takımı 8.999 TL Yemek Masası Takımı 17.000 TL Orta Cam Sehpa 1.499 TL Koltuk Sehpası 1.149 TL BİM 1 TEMMUZ SALI AKTÜEL KATALOĞU 27 İnç Ekran Monitör 4.990 TL Akıllı Lambader 1.990 TL Ayarlanabilir Koltuk Sehpası 459 TL 1500 G Yarım Yağlı Tost Peyniri 279,50 TL 500 G dana Kangal Sucuk 199 TL 500 G Dana Sucuk Köfte 299 TL 750 G Tereyağ 279 TL 2 L Yağlı Ayran 49,50 TL 5 KG Yarım Yağlı Yoğurt 159,50 TL Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri 32,50 TL 1 KG Kakaolu Fındık Kreması 279 TL Kavrulmuş Badem 149 TL Patates Cipsi 27,50 TL Vanilya Aromalı Gofret 79 TL BİM 4 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU X3 Aksiyon Kamerası 14.500 TL LG 55'' TV 29.900 TL Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu 15.990 TL Çay Makinesi 1.490 TL Dikey Süpürge 1.590 TL Saç Kurutma Makinesi 749 TL Şarjlı Masaüstü Fan 349 TL 12 L Aşure Tenceresi 829 TL Cam Dondurma/Tatlı Kasesi 109 TL Cam Saklama Kabı 19 TL

Krep Tava 299 TL Borcam Fırın Tepsisi 269 TL Metal Tepsili Çerezlik Seti 119 TL Otomatik Temizlik Seti 349 TL Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri 99 TL 3 Katlı Tekerlekli Düzenleyici 189 TL Pasta/Börek Taşıma Kabı 129 TL Katlanır Süzgeç 39 TL Makyaj Organizeri 75 TL Fırça Çeşitleri 19 TL Rattan Koltuk 799 TL Lotus Koltuk 749 TL Zeugma Rattan Masa 1.099 TL Basamaklı Tabure 249 TL Kirli Sepetli Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.399 TL Püsküllü Kırlent 169 TL Pipetli Termos 549 TL Işıklı Scooter 699 TL Siyah Ledli Dekoratif Büyük Ev 179 TL Salıncak 499 TL Dekoratif Mandallar 26 TL Cırt Cırtlı Tuvalet Eğitimi Kitabı 249 TL Oyuncak Kamyonlar 299 TL İlgili Haber 27 Haziran 2025 BİM aktüel kataloğu paylaşıldı! Klima, Halı Koltuk Temizleme Makinesi, dondurucu indirime giriyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin