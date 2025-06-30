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BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Go kart pro araba, scooter, yemek masası ve ayarlanabilir koltuk sehpası geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Go kart pro araba, scooter, yemek masası ve ayarlanabilir koltuk sehpası geliyor
Akıllı Telefon, Dekorasyon, Teknoloji, Gıda, Mobil Uygulama, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1-2- 4 Temmuz BİM Aktüel kataloğu listesi paylaşıldı. Bu hafta başlayan indirimler 4 Temmuz'a kadar devam edecek. Elektronik ev aletlerinden, dekorasyon ürünlerine ve teknoloji malzemelerinden aksiyon kamerasına kadar binlerce ürün raflarda yerini anlamaya hazırlanıyor. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 1-4 Temmuz aktüel kataloğu...

BİM 1-4 Temmuz tarihleri arasında indirimli olacak ürünlerini duyurdu. Yarından itibaren 4800 W Motor Güçlü Go Kart Pro Araba 119.000 TL, Dengeleyici Scooter 49.000 TL, Mutfak Masa Takımı 8.999 TL, Yemek Masası Takımı 17.000 TL ve Orta Cam Sehpa 1.499 TL'den satışa çıkacak.

Ev eşyasından teknolojik ürünlerine kadar geniş yelpazeye sahip olan BİM birçok ürünü bu hafta raflarına dizmeye hazırlanıyor. İşte, BİM’de salı ve cuma günü indirim kampanyaları…

BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Go kart pro araba, scooter, yemek masası ve ayarlanabilir koltuk sehpası geliyor - 1. Resim

BİM 1 TEMMUZ SALI AKTÜEL KATALOĞU

4800 W Motor Güçlü Go Kart Pro Araba 119.000 TL

Dengeleyici Scooter 49.000 TL

Mutfak Masa Takımı 8.999 TL

Yemek Masası Takımı 17.000 TL

Orta Cam Sehpa 1.499 TL

Koltuk Sehpası 1.149 TL

BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Go kart pro araba, scooter, yemek masası ve ayarlanabilir koltuk sehpası geliyor - 2. Resim

BİM 1 TEMMUZ SALI AKTÜEL KATALOĞU

27 İnç Ekran Monitör 4.990 TL

Akıllı Lambader 1.990 TL

Ayarlanabilir Koltuk Sehpası 459 TL

1500 G Yarım Yağlı Tost Peyniri 279,50 TL

500 G dana Kangal Sucuk 199 TL

500 G Dana Sucuk Köfte 299 TL

750 G Tereyağ 279 TL

BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Go kart pro araba, scooter, yemek masası ve ayarlanabilir koltuk sehpası geliyor - 3. Resim

2 L Yağlı Ayran 49,50 TL

5 KG Yarım Yağlı Yoğurt 159,50 TL

Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri 32,50 TL

1 KG Kakaolu Fındık Kreması 279 TL

BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Go kart pro araba, scooter, yemek masası ve ayarlanabilir koltuk sehpası geliyor - 4. Resim

Kavrulmuş Badem 149 TL

Patates Cipsi 27,50 TL

Vanilya Aromalı Gofret 79 TL

BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Go kart pro araba, scooter, yemek masası ve ayarlanabilir koltuk sehpası geliyor - 5. Resim

BİM 4 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

X3 Aksiyon Kamerası 14.500 TL

LG 55'' TV 29.900 TL

Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu 15.990 TL

Çay Makinesi 1.490 TL

Dikey Süpürge 1.590 TL

BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Go kart pro araba, scooter, yemek masası ve ayarlanabilir koltuk sehpası geliyor - 6. Resim

Saç Kurutma Makinesi 749 TL

Şarjlı Masaüstü Fan 349 TL

12 L Aşure Tenceresi 829 TL

Cam Dondurma/Tatlı Kasesi 109 TL

Cam Saklama Kabı 19 TL

BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Go kart pro araba, scooter, yemek masası ve ayarlanabilir koltuk sehpası geliyor - 7. Resim


Krep Tava 299 TL

Borcam Fırın Tepsisi 269 TL

Metal Tepsili Çerezlik Seti 119 TL

Otomatik Temizlik Seti 349 TL

Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri 99 TL

3 Katlı Tekerlekli Düzenleyici 189 TL

BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Go kart pro araba, scooter, yemek masası ve ayarlanabilir koltuk sehpası geliyor - 8. Resim

Pasta/Börek Taşıma Kabı 129 TL

Katlanır Süzgeç 39 TL

Makyaj Organizeri 75 TL

Fırça Çeşitleri 19 TL

Rattan Koltuk 799 TL

Lotus Koltuk 749 TL

Zeugma Rattan Masa 1.099 TL

BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Go kart pro araba, scooter, yemek masası ve ayarlanabilir koltuk sehpası geliyor - 9. Resim

Basamaklı Tabure 249 TL

Kirli Sepetli Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL

Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.399 TL

Püsküllü Kırlent 169 TL

Pipetli Termos 549 TL

Işıklı Scooter 699 TL

BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Go kart pro araba, scooter, yemek masası ve ayarlanabilir koltuk sehpası geliyor - 10. Resim

Siyah Ledli Dekoratif Büyük Ev 179 TL

Salıncak 499 TL

Dekoratif Mandallar 26 TL

Cırt Cırtlı Tuvalet Eğitimi Kitabı 249 TL

Oyuncak Kamyonlar 299 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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