BİM Aktüel Kataloğu 1-2- 4 Temmuz: Go kart pro araba, scooter, yemek masası ve ayarlanabilir koltuk sehpası geliyor
1-2- 4 Temmuz BİM Aktüel kataloğu listesi paylaşıldı. Bu hafta başlayan indirimler 4 Temmuz'a kadar devam edecek. Elektronik ev aletlerinden, dekorasyon ürünlerine ve teknoloji malzemelerinden aksiyon kamerasına kadar binlerce ürün raflarda yerini anlamaya hazırlanıyor. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 1-4 Temmuz aktüel kataloğu...
BİM 1-4 Temmuz tarihleri arasında indirimli olacak ürünlerini duyurdu. Yarından itibaren 4800 W Motor Güçlü Go Kart Pro Araba 119.000 TL, Dengeleyici Scooter 49.000 TL, Mutfak Masa Takımı 8.999 TL, Yemek Masası Takımı 17.000 TL ve Orta Cam Sehpa 1.499 TL'den satışa çıkacak.
Ev eşyasından teknolojik ürünlerine kadar geniş yelpazeye sahip olan BİM birçok ürünü bu hafta raflarına dizmeye hazırlanıyor. İşte, BİM’de salı ve cuma günü indirim kampanyaları…
BİM 1 TEMMUZ SALI AKTÜEL KATALOĞU
4800 W Motor Güçlü Go Kart Pro Araba 119.000 TL
Dengeleyici Scooter 49.000 TL
Mutfak Masa Takımı 8.999 TL
Yemek Masası Takımı 17.000 TL
Orta Cam Sehpa 1.499 TL
Koltuk Sehpası 1.149 TL
BİM 1 TEMMUZ SALI AKTÜEL KATALOĞU
27 İnç Ekran Monitör 4.990 TL
Akıllı Lambader 1.990 TL
Ayarlanabilir Koltuk Sehpası 459 TL
1500 G Yarım Yağlı Tost Peyniri 279,50 TL
500 G dana Kangal Sucuk 199 TL
500 G Dana Sucuk Köfte 299 TL
750 G Tereyağ 279 TL
2 L Yağlı Ayran 49,50 TL
5 KG Yarım Yağlı Yoğurt 159,50 TL
Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri 32,50 TL
1 KG Kakaolu Fındık Kreması 279 TL
Kavrulmuş Badem 149 TL
Patates Cipsi 27,50 TL
Vanilya Aromalı Gofret 79 TL
BİM 4 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU
X3 Aksiyon Kamerası 14.500 TL
LG 55'' TV 29.900 TL
Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu 15.990 TL
Çay Makinesi 1.490 TL
Dikey Süpürge 1.590 TL
Saç Kurutma Makinesi 749 TL
Şarjlı Masaüstü Fan 349 TL
12 L Aşure Tenceresi 829 TL
Cam Dondurma/Tatlı Kasesi 109 TL
Cam Saklama Kabı 19 TL
Krep Tava 299 TL
Borcam Fırın Tepsisi 269 TL
Metal Tepsili Çerezlik Seti 119 TL
Otomatik Temizlik Seti 349 TL
Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri 99 TL
3 Katlı Tekerlekli Düzenleyici 189 TL
Pasta/Börek Taşıma Kabı 129 TL
Katlanır Süzgeç 39 TL
Makyaj Organizeri 75 TL
Fırça Çeşitleri 19 TL
Rattan Koltuk 799 TL
Lotus Koltuk 749 TL
Zeugma Rattan Masa 1.099 TL
Basamaklı Tabure 249 TL
Kirli Sepetli Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL
Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.399 TL
Püsküllü Kırlent 169 TL
Pipetli Termos 549 TL
Işıklı Scooter 699 TL
Siyah Ledli Dekoratif Büyük Ev 179 TL
Salıncak 499 TL
Dekoratif Mandallar 26 TL
Cırt Cırtlı Tuvalet Eğitimi Kitabı 249 TL
Oyuncak Kamyonlar 299 TL