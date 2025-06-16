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Bim'de indirimler devam ediyor! 17-20 Haziran'da BİM'e neler geliyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BİM'de bu hafta indirim rüzgarı devam ediyor. BİM'in 17 Haziran 2025 Salı günü geçeli olacak aktüel kataloğunda temizlik ürünleri başta olmak üzere kişisel bakım ürünleri, teknolojik ürünler, yatak ve mutfak eşyaları raflarda yerini alıyor. BİM'e 20 Haziran 2025 Salı günü drone gelmesi dikkatleri üzerine çekti. İşte BİM 17-20 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesi..

BİM'de 17-20 Haziran kataloğunda hangi ürünlerde indirim var? BİM’e hangi ürünler geliyor? sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulatılıyor. 

BİM’e 20 Haziran 2025 Salı günü çift kişilik nevresim takımı, çelik çaydanlık, tencere, alüminyum kurutmalık, premium ütü masası ve kamp ürünlerine dair her şey raflarda yerini almaya hazırlanıyor 

Bim'de indirimler devam ediyor! 17-20 Haziran'da BİM'e neler geliyor? - 1. Resim

BİM AKTÜEL 17 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

Banvit Piliç Döner 179 TL

Taxim Dana Islak Hamburger 2x135 gr 75 TL

Namet Soslu Dana Döner 129 TL

Banvit Piliç Schnitzel 99.50 TL

Pınar Hindi Salam Açıkbüfe 99 TL

Dost Yumuşak Süzme Peynir 900 gr 129.50 TL

SATIŞA ÇIKIYOR BİM AKTÜEL 17-20 HAZİRAN 2025 KATALOĞU | Bimde bu hafta neler var Bim katalog Smart Drone, Hamak, Katlamalı Çadır getiriyor

Çaykur Siyah Çay Tiryaki 500 gr 105 TL

Çamlıca Limon Aromalı Gazoz 6x200 ml 69.50 TL

Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 Litre 31 TL

Sırma Gazlı Buzlu Çay Şeftali Aromalı 27.50 TL

Züber Nohut Cipsi 39.50 TL

Patito Patates Cipsi Çeşitleri 37.50 TL

Orvega Çıtır Nohut 150 gr 29.50 TL

SATIŞA ÇIKIYOR BİM AKTÜEL 17-20 HAZİRAN 2025 KATALOĞU | Bimde bu hafta neler var Bim katalog Smart Drone, Hamak, Katlamalı Çadır getiriyor

Alo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 8 Kg 335 TL

Fairy Bulaşık Makinesi Kapsül 60'lı 289 TL

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 kg 195 TL

Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 169 TL

Abc Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkliler 159 TL

20 HAZİRAN BİM AKTÜEL 2025

20 HAZİRAN BİM AKTÜEL 2025

Cam Vazo 199 TL

Ayaklı Cam Meyvelik 269 TL

Cam Büyük Kase 189 TL

Ayaklı Cam Lokumluk 89 TL

Cam Peçetelik 59 TL

Cam Kase 175 TL

Borcam Kare Tepsi Seti 349 TL

Frigo Bölmeli Tereyağlık 129 TL

Şelale Çay Bardağı 159 TL

SATIŞA ÇIKIYOR BİM AKTÜEL 17-20 HAZİRAN 2025 KATALOĞU | Bimde bu hafta neler var Bim katalog Smart Drone, Hamak, Katlamalı Çadır getiriyor

LG 65" 4K HDR10 WebOS24 QNED Tv 42.900 TL

TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 19.990 TL

Casper Via M40 Cep Telefonu 6 GB/128 GB 6.490 TL

10.000 Mah Powerbank 499 TL

Bluetooth Çocuk Kulaklığı 399 TL

El Feneri 175 TL

Karaoke Mikrofon 499 TL

Işıklı Yazı Tahtası 20x20 cm 349 TL

Şarjlı El Fanı 149 TL

Usb Mini Fan 199 TL

SATIŞA ÇIKIYOR BİM AKTÜEL 17-20 HAZİRAN 2025 KATALOĞU | Bimde bu hafta neler var Bim katalog Smart Drone, Hamak, Katlamalı Çadır getiriyor

Range Çeyiz Paketi 4.990 TL

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.690 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

Şarjlı Elektrikli Diş Fırçası 799 TL

Action 6'lı Yedek Başlık Cross 475 TL

Philips Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL

Blaupunkt Robot Süpürge S10 PRO 9.990 TL

Mini Buzdolabı 5.250 TL

Keysmart 4 Bölmeli Derin Dondurucu 11.450 TL

SATIŞA ÇIKIYOR BİM AKTÜEL 17-20 HAZİRAN 2025 KATALOĞU | Bimde bu hafta neler var Bim katalog Smart Drone, Hamak, Katlamalı Çadır getiriyor

Outdoor Dijital Kol Saati 499 TL

Telsiz Seti 2'li 1.250 TL

Katlanabilir Organizer 529 TL

Katlanabilir Baton 599 TL

Katlanabilir Kamp Küreği 525 TL

Katlanabilen Su Bidonu 5 Litre Litre 89 TL

Sensörlü Kafa Lambası 299 TL

Kamp Bıçağı 999 TL

SATIŞA ÇIKIYOR BİM AKTÜEL 17-20 HAZİRAN 2025 KATALOĞU | Bimde bu hafta neler var Bim katalog Smart Drone, Hamak, Katlamalı Çadır getiriyor

Çift Katmanlı Çadır 4-5 Kişilik 3.450 TL

Büyük Aile Çadırı 4-5 Kişilik 9.990 TL

Kamp Çadırı 3 Kişilik 2.250 TL

Çift Katmanlı Otomatik Çadır 3-4 Kişilik 3.250 TL

Aile Tipi Çadır 4-5 Kişilik 7.250 TL

Direkli Kamp Gölgelik 3.790 TL

SATIŞA ÇIKIYOR BİM AKTÜEL 17-20 HAZİRAN 2025 KATALOĞU | Bimde bu hafta neler var Bim katalog Smart Drone, Hamak, Katlamalı Çadır getiriyor

Hamak 479 TL

Yuvarlak Çok Amaçlı Masa 539 TL

Büyük Çanta Formlu Piknik Matı 479 TL

Katlanır ve Sırt Kısmı Ayarlanır Lüks Kamp Sandalyesi 3.490 TL

Metal İskeletli Kamp Sandalyesi 1890 TL

Kamp Sandalyesi 289 TL

Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi 299 TL

Organizatör Çanta 219 TL

Outdoor Mataralı Bel Çantası 449 TL

Çantalı Katlanır Alüminyum Boyalı Kamp Masası 1.350 TL

SATIŞA ÇIKIYOR BİM AKTÜEL 17-20 HAZİRAN 2025 KATALOĞU | Bimde bu hafta neler var Bim katalog Smart Drone, Hamak, Katlamalı Çadır getiriyor

Premium Ütü Masası 1.899 TL

Aluminyum Kurutmalık 1.099 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 39 TL

SATIŞA ÇIKIYOR BİM AKTÜEL 17-20 HAZİRAN 2025 KATALOĞU | Bimde bu hafta neler var Bim katalog Smart Drone, Hamak, Katlamalı Çadır getiriyor

INFINITY CX033 Smart Drone 1.990 TL

Pist Dünyası Oyun Seti 499 TL

Oyuncak Kahve Makinesi 229 TL

SATIŞA ÇIKIYOR BİM AKTÜEL 17-20 HAZİRAN 2025 KATALOĞU | Bimde bu hafta neler var Bim katalog Smart Drone, Hamak, Katlamalı Çadır getiriyor

Dagi Dantelli Şort Takım 549 TL

Çift Kişilik Nevresim Takımı 849 TL

Yatak Örtüsü Seti 889 TL

SATIŞA ÇIKIYOR BİM AKTÜEL 17-20 HAZİRAN 2025 KATALOĞU | Bimde bu hafta neler var Bim katalog Smart Drone, Hamak, Katlamalı Çadır getiriyor

Güral Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı 3.390 TL

Tava 449 TL

Karnıyarık Tenceresi 979 TL

SATIŞA ÇIKIYOR BİM AKTÜEL 17-20 HAZİRAN 2025 KATALOĞU | Bimde bu hafta neler var Bim katalog Smart Drone, Hamak, Katlamalı Çadır getiriyor

Kot Pantolon Kadın 369 TL

Kot Pantolon Erkek 369 TL

Kot Mutfak Önlüğü 159 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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