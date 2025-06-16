Bim'de indirimler devam ediyor! 17-20 Haziran'da BİM'e neler geliyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Haziran 2025 17:39 - Güncelleme: 16 Haziran 2025 17:39 - Güncelleme:

BİM'de bu hafta indirim rüzgarı devam ediyor. BİM'in 17 Haziran 2025 Salı günü geçeli olacak aktüel kataloğunda temizlik ürünleri başta olmak üzere kişisel bakım ürünleri, teknolojik ürünler, yatak ve mutfak eşyaları raflarda yerini alıyor. BİM'e 20 Haziran 2025 Salı günü drone gelmesi dikkatleri üzerine çekti. İşte BİM 17-20 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesi..

BİM'de 17-20 Haziran kataloğunda hangi ürünlerde indirim var? BİM’e hangi ürünler geliyor? sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulatılıyor. BİM’e 20 Haziran 2025 Salı günü çift kişilik nevresim takımı, çelik çaydanlık, tencere, alüminyum kurutmalık, premium ütü masası ve kamp ürünlerine dair her şey raflarda yerini almaya hazırlanıyor BİM AKTÜEL 17 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU Banvit Piliç Döner 179 TL Taxim Dana Islak Hamburger 2x135 gr 75 TL Namet Soslu Dana Döner 129 TL Banvit Piliç Schnitzel 99.50 TL Pınar Hindi Salam Açıkbüfe 99 TL Dost Yumuşak Süzme Peynir 900 gr 129.50 TL Çaykur Siyah Çay Tiryaki 500 gr 105 TL Çamlıca Limon Aromalı Gazoz 6x200 ml 69.50 TL Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 Litre 31 TL Sırma Gazlı Buzlu Çay Şeftali Aromalı 27.50 TL Züber Nohut Cipsi 39.50 TL Patito Patates Cipsi Çeşitleri 37.50 TL Orvega Çıtır Nohut 150 gr 29.50 TL Alo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 8 Kg 335 TL Fairy Bulaşık Makinesi Kapsül 60'lı 289 TL Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 kg 195 TL Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 169 TL Abc Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkliler 159 TL 20 HAZİRAN BİM AKTÜEL 2025 Cam Vazo 199 TL Ayaklı Cam Meyvelik 269 TL Cam Büyük Kase 189 TL Ayaklı Cam Lokumluk 89 TL Cam Peçetelik 59 TL Cam Kase 175 TL Borcam Kare Tepsi Seti 349 TL Frigo Bölmeli Tereyağlık 129 TL Şelale Çay Bardağı 159 TL LG 65" 4K HDR10 WebOS24 QNED Tv 42.900 TL TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 19.990 TL Casper Via M40 Cep Telefonu 6 GB/128 GB 6.490 TL 10.000 Mah Powerbank 499 TL Bluetooth Çocuk Kulaklığı 399 TL El Feneri 175 TL Karaoke Mikrofon 499 TL Işıklı Yazı Tahtası 20x20 cm 349 TL Şarjlı El Fanı 149 TL Usb Mini Fan 199 TL Range Çeyiz Paketi 4.990 TL Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.690 TL Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL Şarjlı Elektrikli Diş Fırçası 799 TL Action 6'lı Yedek Başlık Cross 475 TL Philips Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL Blaupunkt Robot Süpürge S10 PRO 9.990 TL Mini Buzdolabı 5.250 TL Keysmart 4 Bölmeli Derin Dondurucu 11.450 TL Outdoor Dijital Kol Saati 499 TL Telsiz Seti 2'li 1.250 TL Katlanabilir Organizer 529 TL Katlanabilir Baton 599 TL Katlanabilir Kamp Küreği 525 TL Katlanabilen Su Bidonu 5 Litre Litre 89 TL Sensörlü Kafa Lambası 299 TL Kamp Bıçağı 999 TL Çift Katmanlı Çadır 4-5 Kişilik 3.450 TL Büyük Aile Çadırı 4-5 Kişilik 9.990 TL Kamp Çadırı 3 Kişilik 2.250 TL Çift Katmanlı Otomatik Çadır 3-4 Kişilik 3.250 TL Aile Tipi Çadır 4-5 Kişilik 7.250 TL Direkli Kamp Gölgelik 3.790 TL Hamak 479 TL Yuvarlak Çok Amaçlı Masa 539 TL Büyük Çanta Formlu Piknik Matı 479 TL Katlanır ve Sırt Kısmı Ayarlanır Lüks Kamp Sandalyesi 3.490 TL Metal İskeletli Kamp Sandalyesi 1890 TL Kamp Sandalyesi 289 TL Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi 299 TL Organizatör Çanta 219 TL Outdoor Mataralı Bel Çantası 449 TL Çantalı Katlanır Alüminyum Boyalı Kamp Masası 1.350 TL Premium Ütü Masası 1.899 TL Aluminyum Kurutmalık 1.099 TL Tek Fiyat Plastik Ürünler 39 TL INFINITY CX033 Smart Drone 1.990 TL Pist Dünyası Oyun Seti 499 TL Oyuncak Kahve Makinesi 229 TL Dagi Dantelli Şort Takım 549 TL Çift Kişilik Nevresim Takımı 849 TL Yatak Örtüsü Seti 889 TL Güral Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı 3.390 TL Tava 449 TL Karnıyarık Tenceresi 979 TL Kot Pantolon Kadın 369 TL Kot Pantolon Erkek 369 TL Kot Mutfak Önlüğü 159 TL İlgili Haber BİM kaçta açılıyor? BİM bayramın 4. günü saat kaçta açılacak?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin