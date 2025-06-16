Bim'de indirimler devam ediyor! 17-20 Haziran'da BİM'e neler geliyor?
BİM'de bu hafta indirim rüzgarı devam ediyor. BİM'in 17 Haziran 2025 Salı günü geçeli olacak aktüel kataloğunda temizlik ürünleri başta olmak üzere kişisel bakım ürünleri, teknolojik ürünler, yatak ve mutfak eşyaları raflarda yerini alıyor. BİM'e 20 Haziran 2025 Salı günü drone gelmesi dikkatleri üzerine çekti. İşte BİM 17-20 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesi..
BİM'de 17-20 Haziran kataloğunda hangi ürünlerde indirim var? BİM’e hangi ürünler geliyor? sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulatılıyor.
BİM’e 20 Haziran 2025 Salı günü çift kişilik nevresim takımı, çelik çaydanlık, tencere, alüminyum kurutmalık, premium ütü masası ve kamp ürünlerine dair her şey raflarda yerini almaya hazırlanıyor
BİM AKTÜEL 17 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
Banvit Piliç Döner 179 TL
Taxim Dana Islak Hamburger 2x135 gr 75 TL
Namet Soslu Dana Döner 129 TL
Banvit Piliç Schnitzel 99.50 TL
Pınar Hindi Salam Açıkbüfe 99 TL
Dost Yumuşak Süzme Peynir 900 gr 129.50 TL
Çaykur Siyah Çay Tiryaki 500 gr 105 TL
Çamlıca Limon Aromalı Gazoz 6x200 ml 69.50 TL
Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 Litre 31 TL
Sırma Gazlı Buzlu Çay Şeftali Aromalı 27.50 TL
Züber Nohut Cipsi 39.50 TL
Patito Patates Cipsi Çeşitleri 37.50 TL
Orvega Çıtır Nohut 150 gr 29.50 TL
Alo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 8 Kg 335 TL
Fairy Bulaşık Makinesi Kapsül 60'lı 289 TL
Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 kg 195 TL
Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 169 TL
Abc Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkliler 159 TL
20 HAZİRAN BİM AKTÜEL 2025
Cam Vazo 199 TL
Ayaklı Cam Meyvelik 269 TL
Cam Büyük Kase 189 TL
Ayaklı Cam Lokumluk 89 TL
Cam Peçetelik 59 TL
Cam Kase 175 TL
Borcam Kare Tepsi Seti 349 TL
Frigo Bölmeli Tereyağlık 129 TL
Şelale Çay Bardağı 159 TL
LG 65" 4K HDR10 WebOS24 QNED Tv 42.900 TL
TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 19.990 TL
Casper Via M40 Cep Telefonu 6 GB/128 GB 6.490 TL
10.000 Mah Powerbank 499 TL
Bluetooth Çocuk Kulaklığı 399 TL
El Feneri 175 TL
Karaoke Mikrofon 499 TL
Işıklı Yazı Tahtası 20x20 cm 349 TL
Şarjlı El Fanı 149 TL
Usb Mini Fan 199 TL
Range Çeyiz Paketi 4.990 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.690 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL
Şarjlı Elektrikli Diş Fırçası 799 TL
Action 6'lı Yedek Başlık Cross 475 TL
Philips Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL
Blaupunkt Robot Süpürge S10 PRO 9.990 TL
Mini Buzdolabı 5.250 TL
Keysmart 4 Bölmeli Derin Dondurucu 11.450 TL
Outdoor Dijital Kol Saati 499 TL
Telsiz Seti 2'li 1.250 TL
Katlanabilir Organizer 529 TL
Katlanabilir Baton 599 TL
Katlanabilir Kamp Küreği 525 TL
Katlanabilen Su Bidonu 5 Litre Litre 89 TL
Sensörlü Kafa Lambası 299 TL
Kamp Bıçağı 999 TL
Çift Katmanlı Çadır 4-5 Kişilik 3.450 TL
Büyük Aile Çadırı 4-5 Kişilik 9.990 TL
Kamp Çadırı 3 Kişilik 2.250 TL
Çift Katmanlı Otomatik Çadır 3-4 Kişilik 3.250 TL
Aile Tipi Çadır 4-5 Kişilik 7.250 TL
Direkli Kamp Gölgelik 3.790 TL
Hamak 479 TL
Yuvarlak Çok Amaçlı Masa 539 TL
Büyük Çanta Formlu Piknik Matı 479 TL
Katlanır ve Sırt Kısmı Ayarlanır Lüks Kamp Sandalyesi 3.490 TL
Metal İskeletli Kamp Sandalyesi 1890 TL
Kamp Sandalyesi 289 TL
Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi 299 TL
Organizatör Çanta 219 TL
Outdoor Mataralı Bel Çantası 449 TL
Çantalı Katlanır Alüminyum Boyalı Kamp Masası 1.350 TL
Premium Ütü Masası 1.899 TL
Aluminyum Kurutmalık 1.099 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 39 TL
INFINITY CX033 Smart Drone 1.990 TL
Pist Dünyası Oyun Seti 499 TL
Oyuncak Kahve Makinesi 229 TL
Dagi Dantelli Şort Takım 549 TL
Çift Kişilik Nevresim Takımı 849 TL
Yatak Örtüsü Seti 889 TL
Güral Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı 3.390 TL
Tava 449 TL
Karnıyarık Tenceresi 979 TL
Kot Pantolon Kadın 369 TL
Kot Pantolon Erkek 369 TL
Kot Mutfak Önlüğü 159 TL